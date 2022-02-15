Almanya Sağlık Bakanı: Omicron’da zirve geride kaldı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, korona vakalarındaki artışın durduğunu bildirdi. Bakan, Omicron dalgasının tam da kendisinin bir ay önce öngördüğü günde zirveyi geride bıraktığını belirtti. Bild gazetesine konuşan Lauterbach, bu veriler ışığında pandemi önlemlerinde ölçülü gevşemelerin mümkün olabileceğini kaydetti.







Sağlık Bakanı, bilimsel bir modele dayanarak Omicron dalgasında vakalarda Şubat ayı ortasında zirveye ulaşılacağı tahmininde bulunmuştu.





DW Türkçe'nin haberine göre önlemlerin doğru uygulandığını belirten Lauterbach, "Bu önlemlerle ölüm vakalarını belirgin biçimde düşürebildik ve diğer ülkelere bakarak Omicron dalgasını oldukça iyi biçimde atlattık. Şunu görmek lazım: Burada bir şeyler yolunda gitti."





Önlemler kademeli olarak kaldırılacak



Almanya'da eyalet yönetimleri ve federal hükümetin, 20 Mart'a kadar korona önlemlerinde kademeli gevşemeyi öngören bir taslak üzerinde uzlaşma sağladığı bildirilmişti. İlk adım olarak, ülke çapında mağazalara girişlerde yapılan kontrollerin kaldırılması öngörülüyor. Aşılı ve hastalığı atlatmış olanların özel toplantılarında da daha fazla katılımcıya izin verileceği belirtiliyor. 4 Mart itibarı ile gastronomi, diskotek ve kulüpler ile büyük etkinliklerdeki önlemlerde de gevşemeler öngörülüyor.





20 Mart'tan itibaren de tüm önlemlerin; evden çalışma zorunluluğu da dahil olmak üzere kaldırılması planlanıyor.





İnsidans değeri düşüyor

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Salı günü 159 bin 217 yeni vaka kayıtlara geçti. Yedi günlük insidans değeri ise 1437,5'e düştü.





Omicron varyantı genellikle hafif seyrettiğinden özellikle hastanelerin normal birimlerinde yoğunluk yaşandığı, ancak hastalığa yakalanan ileri yaştakilerin sayısının artması nedeniyle yoğun bakımlardaki hasta sayısının da arttığı belirtiliyor.