Belçika pandemi sebebiyle çalışma süresini 4 güne indiriyor

Belçika’da koalisyon hükümeti, koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle haftalık çalışma süresinin 4 güne indirilmesi noktasında anlaştı.







İSTEYEN ÇOK ÇALIŞIP ÜÇ GÜN TATİL YAPACAK







Yeni reforma göre çalışanlar, dilerlerse iş günlerinde daha uzun çalışarak üç gün tatil yapabilecek ve maaşlarında bir kesintiye gidilmeyecek. Şirketler, çalışanın üç gün tatil talebini reddetmek için ayrıntılı bir açıklama yapmak zorunda olacak. Yeni plan, çalışanların gece saatlerinde işle ilgili telefonlara ve e-postalara yanıt vermemesi seçeneğini de içeriyor.





Belçika Başbakanı Alexander De Croo, gece çalışmasına dair yeni kurallar getiren reform paketinin daha dinamik ve üretken bir ekonomik sistem sağlamayı hedeflediğini duyurdu. Çalışma hayatında daha fazla esnekliğe ihtiyaçları olduğunu kaydeden De Croo, daha fazla kişinin istihdama katılması gerektiğini, ülkede 20-24 yaş arası nüfusun sadece yüzde 71’inin çalışma hayatında yer aldığını belirtti.





Belçika’da 7 partiden oluşan koalisyon, istihdama katılan nüfusun oranını 2030’a kadar yüzde 80’e yükseltmeyi amaçlıyor. Haftada 4 gün çalışma, bazı ülkelerde halihazırda deneniyor.

