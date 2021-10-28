Almanya salgında 4. dalgayla karşı karşıya

Almanya genelinde salgın başlangıcından bugüne toplam 4 milyon 534 bin COVID-19 vakası tespit edilirken, toplam ölüm sayısı 95 bin 489 olarak belirlendi. Ülkede COVID-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısı da 2 bin 800‘e ulaştı.



Kısıtlamalar için federal ve eyalet hükümetlerinin kıstas olarak aldığı yedi günlük insidans değerinin daha iki ay önce 30 olduğunu anımsatan çok sayıda sağlık uzmanı, gerçek dördüncü dalganın şimdi başladığını savunuyor. Uzmanlar vakaların gelecek haftalarda ve kış aylarında daha da dinamik bir şekilde artabileceği uyarısında bulundu.



Vaka sayılarının rekor düzeyde ve büyük bir hızla yeniden artışa geçmesi, aşılanmayan ya da aşı dozlarını tamamlamayan kişilerin virüslerin aşılara direnç gösterebilecek şekilde mutasyona uğramaları ve aşıları da etkisiz kılan yeni varyantların ortaya çıkması ile açıklanıyor. Ayrıca maske zorunluluğunun hafifletilmesi, sosyal mesafenin azaltılması, kısıtlamaların kaldırılması ve kalabalık etkinliklerin yeniden başlaması da vaka sayılarının artmasına neden olan etkenler arasında gösteriliyor.



Sağlık uzmanları, kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde Corona virüse bağlı tedavi gören ağır hasta sayısının 1700’e çıkmasını, büyük bir tehlike olarak tanımlarken yoğun bakım ünitelerindeki hasta bakıcı eksikliği nedeniyle birçok hastanenin daha fazla hasta kabul edemediğini vurguluyor. Almanya Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanları Birliği’nin verilerine göre, yoğun bakımlardaki her 3 yataktan birine, personel sıkıntısı nedeniyle hasta kabul edilemiyor.



Okullar yeniden kapanabilir



Öte yandan özellikle okullarda büyük artış gösteren vakalara dikkat çeken Federal Öğretmenler Birliği, Almanya genelinde daha önce uygulanan maske takma zorunluluğuna geri dönülmesi talebinde bulundu. 4 Ekim’den itibaren okullardaki maske zorunluluğuna son verilmesini erken alınmış bir karar olarak eleştiren birlik, aksi takdirde önümüzdeki Aralık ayında okulların yeniden kapatılmasını gerektirecek bir durum yaşanacağını öne sürdü. Birlik ayrıca 5-11 yaş arası çocuklar için de acilen aşı onayının verilmesini istedi.



Üçüncü doz tartışması sürüyor



Ülkede şu aşamada tartışılan bir konuysa, artan vaka sayılarına karşı güçlendirici nitelikteki üçüncü ve Booster olarak tanımlanan aşıya ihtiyaç olup, olmadığı. Federal Sağlık Bakanlığı, daha önce iki kez BionTech aşısı olan 70 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşının gerekli olduğunu açıklamıştı. Ülkenin en saygın sağlık ve aşı uzmanları da 12 yaş üstü herkesin üçüncü kez aşı yaptırmasından yana tavır koyuyor. Bu arada Almanya'nın en büyük ilaç firmalarından BionTech'in kurucu ortakları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, yeni varyantlara karşı geliştirilen Booster aşının yapılan ön denemelerde Coronavirüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığını açıkladı.



İlk aşıda da olduğu gibi mRNA bazlı tazeleyici aşının, 16 yaş üstü 10 bin kişi üzerinde denendiğini, deneme sonucunda ikinci aşıdan sonra olduğu gibi yüksek oranda etki sağlandığını ifade eden Şahin, güçlendirici aşının nüfusun büyük çoğunluğunu salgından koruyacağını ve normal yaşama geri dönülmesini hızlandıracağını söyledi. Türeci de, COVID-19’un kısa vadede kaybolmayacağını, ancak grip gibi kontrol edilebilir bir hastalık haline geleceğini belirtti.