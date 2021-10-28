Hollanda'da 'intihar tozu' paniği

Ötanazi ilk defa Hollanda'da yasal hale geldi





Yetkililer yerel medyada "intihar tozu" olarak anılan maddenin "ölüm hakkını" savunan Hollandalı bir grup tarafından tedarik edildiğini açıkladı.Ülkedeki sert ötanazi şartlarını yerine getirmeyen kişilerin bu maddeyi kullanarak yaşamlarına son verdiği bildirildi.İddialar kendilerine Son Arzu Kooperatifi adı verilen grubun üyelerinin yargılandığı davada ortaya atıldı.28 yaşındaki şüpheli Alex S. "X maddesi" olarak da bilinen kimyasal tozu satma suçlamasıyla temmuz ayında tutuklanmıştı.Zanlı ayrıca kara para aklama ve tıp kanunlarını ihlal etmekten de yargılanıyor.Şu ana kadar savcılar 6 kişinin bu öldürücü tozu kullandığını düşünüyordu. Fakat son bilgiler ışığında yetkililer artık 33 kişinin bu maddeyi satın aldıktan sonra öldüğüne inanıyor. Bu 33 kişiden en az 15'inin X maddesini kullandığı tahmin ediliyor.Zanlının 20 ila 30 euroya sattığı toz için Telegram ve ProtonMail gibi şifreli uygulamaları kullandığı bildirildi.Tıbbi destekli intihar ya da ötanaziyi 2002 yılında yasal hale getiren Hollanda bu konuda dünyadaki ilk ülke olmuştu.Fakat ötanaziye sıkı kontroller altında izin veriliyor.En az iki doktorun bir hasta hakkında "dayanılmaz ve sürekli acı çektiği" raporunu vererek iyileşme şansının olmadığına kanaat getirmesi gerekiyor.Ayrıca hastanın sağlıklı bir ruh halindeyken defaatla ötanaziyi talep etmesi gerekiyor.Yargılama sırasında Alex S herkesin kendi kaderini belirlemeye hakkı olduğuna inandığın belirtti.Geçtiğimiz ay tutuklanan Son Arzu Kooperatifi lideri medyaya yüzden fazla kişiye X maddesini sattığını söylemişti.