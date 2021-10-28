Samanyolu Haber /Sağlık / Merck Covid-19 ilacının formülünü fakir ülkelerle ücretsiz verecek /28 Ekim 2021 12:40

Merck Covid-19 ilacının formülünü fakir ülkelerle ücretsiz verecek

Amerikan ilaç devi Merck, Covid-19'a karşı geliştirdiği hapın formülünü ve üretim lisansını Birleşmiş Milletler destekli kar amacı gütmeyen bir kuruluşa devredeceğini açıkladı. Böylece telif ücreti ödenmeden üretilecek ilaç fakir ülkelere düşük maliyetlerle satılabilecek.

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İmzalanan anlaşma sayesinde tıbbi ilaç ve teknolojilerin tüm dünyadaki erişimini artırmayı hedefleyen Medicines Patent Pool (İlaç Patent Havuzu) isimli kuruluş çoğunluğu Asya ve Afrika'da bulunan 105 ülkedeki şirketlere antiviral hapın alt lisansını bedelsiz bir şekilde vererek üretimini sağlayabilecek.

Merck bu ay yaptığı açıklamada klinik denemeler sırasında molnupiravir adı verilen antiviral ilacın yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranını yarı yarıya azalttığını duyurmuştu.

Bu ümit vaat edici sonuçlardan sonra Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler daha onay dahi alınmadan ön sipariş vermek için pazarlıklara başlamıştı.

Tıpkı aşılar da olduğu gibi zengin ülkelerin ilaca büyük hacimli siparişler vererek fakir ülkelerin erişimini kısıtlamasından endişe edilmeye başlanmıştı.

Düşük gelirli ülkelerdeki muadil ilaç üreticilerinin antiviral hapın 5 günlük dozunu 20 dolar civarında satması beklenirken Amerika Birleşik Devletleri, Merck'e 5 günlük doz için 712 dolar ödemeyi kabul etmişti.

Merck'in onay bekleyen ilacın muadillerinin üretilmesi için Hindistanlı 8 büyük üretici ile anlaştığı da bildirildi. Üretimin dünya geneline yaygınlaştırılması içinse şirket İlaç Patent Havuzu ile temasa geçtiğini vurguladı.
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