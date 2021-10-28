Rusya, Türkiye’den mandalina alımlarını askıya alıyor

Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Mandalinalarda izin verilen azami düzeyi aşan miktarda Klorpirifos pestisiti tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.





Açıklamaya göre bu sebeple yarın itibarıyla Türkiye’den mandalina alımları askıya alınacak.





Rusya’nın tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor daha önce birçok kez Türkiye’den getirilen ve gerekli kaliteyi sağlamayan narenciyelerin ülkeye girişini engellemişti. 2018 yılında Akdeniz meyve sineği bulunduğu için bu ürünlerin sevkiyatı durdurulmuştu.





Rus uzmanlar eylülde de Türkiye’den gelen domates ve meyvelerde virüs tespit etmiş ve Ankara’ya denetimleri artırmalarını önermişti.