Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya, Türkiye’den mandalina alımlarını askıya alıyor /28 Ekim 2021 12:37

Rusya, Türkiye’den mandalina alımlarını askıya alıyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) 29 Ekim itibarıyla içerisinde zararlı maddeler bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’den mandalina alımlarını askıya alıyor.

SHABER3.COM

Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Mandalinalarda izin verilen azami düzeyi aşan miktarda Klorpirifos pestisiti tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre bu sebeple yarın itibarıyla Türkiye’den mandalina alımları askıya alınacak.

Rusya’nın tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor daha önce birçok kez Türkiye’den getirilen ve gerekli kaliteyi sağlamayan narenciyelerin ülkeye girişini engellemişti. 2018 yılında Akdeniz meyve sineği bulunduğu için bu ürünlerin sevkiyatı durdurulmuştu.

Rus uzmanlar eylülde de Türkiye’den gelen domates ve meyvelerde virüs tespit etmiş ve Ankara’ya denetimleri artırmalarını önermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, Türkiye’den mandalina alımlarını askıya alıyor Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:28