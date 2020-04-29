Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da seyahat uyarısı haziran sonuna kadar uzatılıyor /29 Nisan 2020 11:43

Almanya'da seyahat uyarısı haziran sonuna kadar uzatılıyor

Almanya'da Korona salgını sebebiyle Paskalya tatilinden sonra Pantkot yortusu tatili de suya düştü. Almanya’da hükümet, dünya geneli için korona krizi nedeniyle aldığı seyahat uyarısı kararını haziran sonuna kadar uzatmayı hedefliyor.

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Spiegel Online’ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir taslak hazırladı ve bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına sunacak. Taslağın bakanlar kurulundan geçmesi bekleniyor.

Taslakta korona krizi nedeniyle alınan seyahat uyarısı kararının en az haziran ortasına kadar geçerli olmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu durumda mayıs ayı sonunda yurt dışına tatil planı yapmış olanların rezervasyonlarını iptal etmesi gerekiyor. Taslakta bu yıl yurt dışına yaz tatilinin mümkün olup olmayacağı ise belirsiz. Taslakta haziran ortasından önce yeniden durum değerlendirilmesi yapılacağı ve seyahat uyarısının devam edip etmeyeceğine yeniden karar verileceği kaydediliyor. Seyahat uyarısının uzatılmasına ise korona krizi nedeniyle yurt dışına normal bir seyahatin mümkün olmadığı, seyahat yasakları, karantina gibi uygulamaların yanında uçak seferleri yapılamadığı gerekçe gösteriliyor.
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