Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, şimdi de Türk hemşirelere gözünü dikti /09 Haziran 2023 23:29

Almanya, şimdi de Türk hemşirelere gözünü dikti

Almanya, nitelikli personel bulabilmek için keseyi açtı. Hastanelerde işe başlayacak hemşirelere 8000 Euro (201 bin lira) "hoş geldin ikramiyesi“ verilecek. Öğretmenlere, kreş çalışanlarına, uçuş personeline de ikramiye var. Bu çalışanları tavsiye edenlere de prim verilecek.

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Sözcü'de Ali Gülen'in haberine göre Almanya’da nitelikli işgücü açığı öylesine büyüdü ki, hemen her alanda uzman çalışan bulmak için kesenin ağzı açıldı. Eyalet hükümetleri, hastaneler, çeşitli kurumlar, okullar, bakanlıklar, meslek görevlileri için ikramiye veriyor. Türk doktorların akın ettiği Almanya, şimdi de hemşireleri istiyor.

İşe yeni başlayanların yanı sıra bir arkadaşını, tanıdığını ya da akrabasını iş yerine getirenlere “promosyon” ya da “hoş geldin ikramiyesi” verilecek.

ÇALIŞANA VE TAVSİYE EDENE VERİLECEK

Berlin'nin Charlottenburg bölgesinde bulunan Schlosspark-Klinik, yoğun bağım ünitesi hemşirelerine, işe başlar başlamaz 8000 Euro (yaklaşık 201 bin lira) hoş geldin ikramiyesi verileceğini duyurdu. Sadece hemşireler değil, Park-Klinik Weissensee'de ameliyathane ya da cerrahi asistanı olarak işe girmek isteyenlere de hoş geldin ikramiyesi verilecek. Ayrıca bir çok hastane, açık işyerlerine eleman getirenlere 1500 ile 2000 Euro arasında prim dağıtacak.

ŞARTLAR

Bu alanlarda çalışacak kişinin Alman vatandaşı olması şart değil. Yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde, kişiler Türkiye'den “çalışma vizesi” ile de gelebilecek. Bunun için iş başvurusuna olumlu cevap verilmesi ve ardından gelecek davetiye ile çalışma vizesine başvurulması gerekiyor. B1 ya da B2 düzeyinde Almanca bilgisinin de kanıtlanması şart.

Sadece sağlık sektöründe değil, eğitim alanında da işe yeni girecek olanlara ikramiye verilecek.

ÖĞRETMEN, TEKNİK ELEMAN, UÇUŞ PERSONELİ

Bavyera Eyaleti, başka yerden gelip görev başlayacak öğretmenlere 4000 Euro'ya kadar, hoş geldin bonusu verileceğini duyurdu. Bazı kent idareleri, yuva eğitmenlerine, öğretmenlere ve bunları getirecek olanlara prim vaat ediyor.

Birçok havaalanı idaresi de, havaalanı ve uçuş personeli getirecek olanlara prim vaat ediyor. Ayrıca uzman teknik personel de aynı haklardan yararlanacak. Türkiye'den bu alanda eğitim almış olan, sertifikası bulunan ve meslek deneyimi olanlar, iş daveti alırlarsa, Alman Ulusal Vizesi ya da Mavi Kart'la ülkeye gelebilecek.
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