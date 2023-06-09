Samanyolu Haber /Spor / Lig bitti, tartışması bitmedi /09 Haziran 2023 23:47

Lig bitti, tartışması bitmedi

Beşiktaş Kulübü, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın paylaşımına sert yanıt verdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona ererken, atışmalar devam ediyor.

Son olarak Galatasaray’ın Beşiktaş’a gönderme yaptığı paylaşıma, siyah-beyazlı kulüpten sert yanıt geldi. Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yaptığı ve Vodafone Park’ın görüntülerinin de olduğu ‘Tartışmasız şampiyon’ paylaşıma Beşiktaş sert yanıt verdi.

Galatasaray paylaşımında “Kuru gürültülü durum. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir” yazan bir saat görüntüsü paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, bu paylaşıma sert yanıt verdi. Verilen yanıtta “Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz” ifadelerine yer verdi.
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