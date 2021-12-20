Samanyolu Haber /Gündem / Almanya tam kapanmayı tartışıyor /20 Aralık 2021 14:52

Almanya tam kapanmayı tartışıyor

Avrupa’da büyük endişe yaratan koronavirüsün Omikron varyantı, Almanya’da sert tedbirleri gündeme getirdi. Federal hükümet ani bir kararla yarın salgınla ilgili kararlar almak için bir araya gelecek.

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Noel ve yeni ııl tatilleri yaklaşırken, Omicron varyantının Avrupa'ya hızla yayılması, Berlin'de de büyük endişeye neden oluyor. Almanya’da şimdiye kadar sadece 630 Omicron varyantlı vakaya rastlandı ancak uzmanlar özellikle İngiltere’deki sayılardan yola çıkarak varyantın bulaşma hızına dikkat çekiyor. Almanya’da vakaların Ocak ayının başında günlük 700 bin seviyesine çıkabileceği uyarısında bulunuluyor. Çok sayıda sağlık uzmanı geçen kış aylarında ilk dalgada alınan önlemler gibi sert tedbirlerin yeniden getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Başbakan Olaf Scholz’un yarın eyalet başbakanlarıyla bir kriz toplantısında bir araya gelerek konuyla ilgili ortak bir strateji saptayacağı açıklandı. Toplantı öncesinde, Almanya’nın derhal tam kapanmaya gideceği yönündeki söylentilere yanıt veren Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron varyantının ülke için büyük bir tehdit oluşturmasına rağmen Noel'den önce, yani bu hafta içinde bir kapanma olmayacağını söyledi. Ocak ayı için bir tahminde bulunmayan Lauterbach, "Omicron’la enfekte olmuş insan sayısı kritik sınırı aştı. Dolayısıyla bu dalganın artık durdurulamayacağını belirtmemiz ve buna karşı koymamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Yeni hükümete salgın konusunda danışmanlık yapan ve ülkenin önde gelen sağlık uzmanlarının yer aldığı komisyonun Başbakan Scholz’e sunduğu rapordaysa, "Acil olarak şu andakinden daha katı kurallar getirilmesi" istendiği, aksi takdirde yeni yılın ilk haftalarında yoğun bakımda yatanların sayısının kontrolden çıkabileceği ve Alman sağlık sisteminin çökebileceğinin ifade edildiği öğrenildi.

Eyalet başbakanlarıyla birlikte yapılacak Korona zirvesinde sosyal temasın kısıtlanmasına yönelik öneriler ele alınacak. Hükümetin, korona salgınıyla mücadelede Uzmanlar Danışma Konseyi açıklama yaparak, acilen sosyal temasın sınırlandırılması tavsiyesinde bulundu. Danışma Konseyi, Omikron varyantının salgına yeni bir boyut getirdiğine dikkati çekti.

Yarın Omikron için toplanacaklar
Omikron’un diğer varyantlara göre hızla yayıldığı belirtilirken, aşının da bunu engelleyemediği kaydedildi. Yaklaşan Noel tatili öncesinde alınacak kararların Noel gecesini kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Hollanda’da olduğu gibi Noel öncesinde kapanma olmayacağını belirtmişti. Ancak Uzmanlar Danışma Konseyi’nin açıklaması sonrası planın değişebileceği belirtiliyor. Bild TV’ye konuşan Lauterbach, Omikron varyantının tehlikesine dikkat çekerken, “Kaplanla aynı evde yaşanmaz” dedi.
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