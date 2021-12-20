Almanya tam kapanmayı tartışıyor

Noel ve yeni ııl tatilleri yaklaşırken, Omicron varyantının Avrupa'ya hızla yayılması, Berlin'de de büyük endişeye neden oluyor. Almanya’da şimdiye kadar sadece 630 Omicron varyantlı vakaya rastlandı ancak uzmanlar özellikle İngiltere’deki sayılardan yola çıkarak varyantın bulaşma hızına dikkat çekiyor. Almanya’da vakaların Ocak ayının başında günlük 700 bin seviyesine çıkabileceği uyarısında bulunuluyor. Çok sayıda sağlık uzmanı geçen kış aylarında ilk dalgada alınan önlemler gibi sert tedbirlerin yeniden getirilmesi gerektiğini vurguluyor.





Başbakan Olaf Scholz’un yarın eyalet başbakanlarıyla bir kriz toplantısında bir araya gelerek konuyla ilgili ortak bir strateji saptayacağı açıklandı. Toplantı öncesinde, Almanya’nın derhal tam kapanmaya gideceği yönündeki söylentilere yanıt veren Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron varyantının ülke için büyük bir tehdit oluşturmasına rağmen Noel'den önce, yani bu hafta içinde bir kapanma olmayacağını söyledi. Ocak ayı için bir tahminde bulunmayan Lauterbach, "Omicron’la enfekte olmuş insan sayısı kritik sınırı aştı. Dolayısıyla bu dalganın artık durdurulamayacağını belirtmemiz ve buna karşı koymamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.





Yeni hükümete salgın konusunda danışmanlık yapan ve ülkenin önde gelen sağlık uzmanlarının yer aldığı komisyonun Başbakan Scholz’e sunduğu rapordaysa, "Acil olarak şu andakinden daha katı kurallar getirilmesi" istendiği, aksi takdirde yeni yılın ilk haftalarında yoğun bakımda yatanların sayısının kontrolden çıkabileceği ve Alman sağlık sisteminin çökebileceğinin ifade edildiği öğrenildi.



