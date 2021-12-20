Samanyolu Haber /Gündem / Sayıştay raporu ortaya koydu: Ziraat Bankası da 'çiftlik' olmuş /20 Aralık 2021 14:55

Sayıştay raporu ortaya koydu: Ziraat Bankası da 'çiftlik' olmuş

Sayıştay'ın Ziraat Bankası'nın 2020 yılına ait denetim raporu ortaya çıktı. Raporda, bankanın kiraladığı araçların başkaları tarafından kullanıldığı ve bunların bankaya maliyetinin aylık KDV hariç 489 bin TL olduğu belirtildi.

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Sayıştay’ın bir kamu bankası olan Ziraat Bankası 2020 denetim raporu, Meclis’e gönderildi. 
 
Gerçek Gündem’in ulaştığı Sayıştay’ın raporunda, bankanın verdiği kredilerden yaptığı işlemlere kadar bir dizi tespit yer aldı. 

Raporda, bankanın kiraladığı araçların 91’inin banka dışındaki yerlere verildiği ortaya çıktı. Kiralanan araçların aylık kirası KDV hariç 4 bin TL ile 14 bin 250 TL arasında değişti, iki aracın kirasının ise aylık KDV hariç 45 bin TL olduğu kaydedildi. 

Banka, kendi kasasından ödeyip, başkalarına tahsis ettiği araçlara aylık KDV hariç 489 bin TL olduğu belirtildi. 

KİRALANAN ARAÇLAR BANKA DIŞINA VERİLDİ
Raporda, Bankanın aktifinde 88 adet hizmet taşıt aracı ve 439 adet zırhlı araç bulunduğunu, bunların dışında ihtiyaç olan araçların kiralama yöntemiyle karşılandığı belirtildi. 


Kiralanan araçların 2019 yıl sonu itibariyle 85’i, 2020 yıl sonu itibariyle de 91’inin banka dışındaki kurum ve kuruluşlara tahsis edildiğini, mülkiyeti Bankaya ait hizmet araçlarından 20’si de Banka dışındaki kurum ve kuruluşların kullanımında bulunduğu belirtildi. 

Sayıştay’ın raporunda kiralanan araçlarla ilgili şu bilgiler aktarıldı: 

"-Kiralanan taşıt araçların çoğunluğunun silindir hacminin 1600 cc’nin üzerinde olduğu,

-Silindir hacmi 1.600 cc’den yüksek olarak kiralanan 69 aracın, 31 adedi Banka tarafından kullanılırken 38 adedinin Banka dışına tahsis edildiği,
 
-Silindir hacmi 1600 cc’den yüksek olan araçların aylık kirası KDV hariç 4.000 TL - 14.250 TL arasında değişirken iki aracın kirasının KDV hariç aylık 45.000 TL olduğu,

-Aylık 45.000 TL’ye kiralanan araçlardan birisi Banka tarafından kullanılırken, birisinin banka dışına tahsis edildiği,

-Banka dışına tahsis edilen kiralık 91 aracın bir aylık kira yükünün KDV hariç yaklaşık 489 bin TL olduğu,

-Banka dışına tahsis edilen kiralık 91 aracın; 46’sı sponsorluk hizmetleri kapsamında tahsis edilirken, 45’inin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine tahsis edildiği,

-Talep üzerine tahsis edilen araçların kiralama dışındaki giderleri ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanırken, sponsorluk hizmetleri kapsamında tahsis edilen araçlara bazılarının yakıt giderlerinin Banka tarafından karşılandığı, 

-2020 yılında Banka dışına tabi edilmek üzere kiralanan 43 adet araçtan, 27’sinin kira süresinin 4 yıl, 8’inin kira süresinin 3 yıl, 7’sinin kira süresinin 1 yıl, 1’inin kira süresinin 2 yıl olduğu..."

Sayıştay'ın Ziraat Bankası'na ilişkin raporunda, kiralanan araçların kime tahsis edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
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