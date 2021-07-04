Almanya, Yasemin Gündoğan'ı arıyor! 8 Milyon Euro'yla kayboldu

Almanya'da nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, 8 milyon euro çaldığı gerekçesiyle ülke çapında aranıyor.





Hürriyet'te yer alan habere göre Almanya'nın Bremen kentindeki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışan Yasemin Gündoğan'ın görevi paketlenmiş banknotları ATM’lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekti.





21 Mayıs’ta banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirip çöp arabasıyla konteynıra çıkardığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın Berlin’de kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla kaçtığı öne sürüldü.





Yasemin Gündoğan’ın çalışma arkadaşları 4 gün sonra para kasetlerini ATM’ye yerleştirmeye kalktığında boş olduklarını fark etti. Hırsızlığın neden bu kadar geç fark edildiği açıklık kazanmadı.





Polis ise önceki gün hırsızlıkla ilgili açıklama yaparak Yasemin Gündoğan’ın bulunması için halktan yardım istedi. Gündoğan ile işbirliği yaptığı şüphesiyle 1 kişi yakalanırken soruşturma geniş çaplı sürüyor.