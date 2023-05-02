Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 49 euroluk bilet dönemi başladı /02 Mayıs 2023 07:40

Almanya'da 49 euroluk bilet dönemi başladı

Almanya'da kent içi toplu taşımada ve bölgesel trenlerde geçerli olacak 49 euroluk biletler satışa çıktı. Uygun fiyata satılan aylık abonman, toplu taşıma araçlarının daha yaygın kullanımını hedefliyor.

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Almanya'da geçen yaz geçici bir süre uygulanan ve büyük ilgi gören aylık 9 euroluk tren biletinin yerine hayata geçirilen 49 euroluk toplu taşıma kartı uygulaması 1 Mayıs Pazartesi gününden itibaren satışa sunuldu. 49 euroluk bilet, ülke çapında tren, metro, tramvay, otobüs ve bölgesel tren gibi toplu taşıma araçlarında bir ay boyunca sınırsız ulaşım imkanı sunuyor. Şehirlerarası hızlı trenlerde ise söz konusu bilet geçmiyor.

"Almanya bileti" adı verilen uygulama, federal hükümet, eyalet yönetimleri ve ulaşım şirketlerinin ortak girişimi ile hayata geçirildi. Almanya bileti ile iklimin korunmasına destek verilmesi için insanların otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesi hedefleniyor. Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de, 49 euroluk bilet ile uzun vadede daha fazla insanın toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmek istediklerini söylemişti.

Alman Ulaştırma Şirketleri Birliği'nin (VDV) tahminlerine göre, gece yarısından beri satışa sunulan bileti şimdiden 3 milyon kişi satın aldı. VDV, bu kişilerden 750 bininin daha önce toplu taşıma kartı almadığını belirtti.

Örneğin Berlin'de sadece kent içini kapsayan aylık abonman 91 euro iken, Almanya biletinin 49 euroya satılması ile toplu taşımayı kullananların sayısının artacağı düşünülüyor.

VDV, Almanya genelinde toplu taşımada yaklaşık 11 milyon sabit müşteriye ek olarak 6 milyona kadar yeni müşteri kazanılabileceği tahmininde bulunuyor.

Tren istasyonunda yanlarında bisikletleri ile tren bekleyenlerTren istasyonunda yanlarında bisikletleri ile tren bekleyenler
Almanya bileti uygulaması ile toplu taşıma araçlarını kullananların sayısının artacağı düşünülüyorFotoğraf: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya bileti ile iyi yolculuklar" dileyerek, "Bu modernleşme projesine ilginin büyük olmasından memnuniyet duyduğunu" ifade etti. Scholz, "Bu iklim hedeflerimize ulaşmakta bize yardımcı olacak, toplu taşıma kullanmayı cazip hale getirecek, basit ve uygun fiyatlı bir hizmet" dedi.

49 euroluk aylık toplu taşıma bileti, Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'ın sayfasının yanı sıra Almanya biletinin internet sayfasından, akıllı telefon uygulamasından ve tren bileti satılan yerlerden alınabiliyor. Aylık abonman, başka bir kişiye devredilemiyor.

Geçen yaz üç ay için uygulamaya konan 9 euroluk biletten farklı olarak 49 euroluk abonmanın sürekli olması planlanıyor.

Ukrayna savaşının ardından artan enerji fiyatları ve Almanya'da enflasyonun yükselmesi nedeniyle uygulanan 9 euroluk toplu taşıma bileti üç ay içinde 52 milyon adet satılmıştı.
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