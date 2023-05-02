Avrupa'da 1 Mayıs'ta neler yaşandı?

Fransa'da olaylı 1 Mayıs

















Taksim'de yürüyüş yasağı





İspanya: Dört günlük hafta önerisi









"Olaf Scholz, yuhalandı"





İtalya'da işçiye 'müjde'





Avrupa'nın dört bir yanındaki işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüdü.Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası enerji ve gıda krizinin yaşandığı dönemde artan enflasyondan olumsuz etkilenen işçiler daha iyi ücret ve çalışma koşulları talep etti.Fransa'da emeklilik yaşı tartışmalarının devam ettiği dönemde şiddet olayları 1 Mayıs'ta da devam etti.İklim aktivistleri Paris'te bir Louis Vuitton müzesini sprey boyayla boyadı; Almanya'daki protestocular kadınları ve LGBTQ+ bireyleri hedef alan şiddete karşı gösteri yaptı.Fransa'da emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar, ülke çapında gösteriler düzenledi.Fransa'nın büyük sendikalarının çağrısıyla, başkent Paris başta olmak üzere, Strazburg, Marsilya, Toulouse, Vannes, Rouen ve Rennes dahil birçok kentte reform karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsü yapıldı.Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP, gösteriler nedeniyle birçok tren ve metro istasyonunu kapattı.Aşırılık yanlısı protestocu gruplar Paris'teki mağazaların ve bankaların camlarını kırdı. Çevik kuvvet polisleri saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris polisi 30 kişiyi gözaltına alırken Lyon ve Nantes'da da çatışmalar yaşandığı bildirildi.Ülkenin en büyük sendikalarından CGT Genel Sekreteri Sophie Binet ise hükümete, gösterilerde polisi kışkırtmama çağrısı yaptı. Önceki birçok gösteride de aşırı sağcıların ve sivil giyimli polislerin göstericilere karışarak provokatif eylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.İstanbul'da çeşitli noktalarında izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyen gruplara müdahale eden polis, 170 kişiyi gözaltına aldı.İmam Adnan Sokağı'ndan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis ekipleri müdahale etti.Beşiktaş'ta ara sokaklardan Barbaros Bulvarı'na çıkarak Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluşu Partisi üyelerine de izin verilmedi. Grubun eylemi nedeniyle Barbaros Bulvarı Levent istikametinde trafik bir süre durdu.Beşiktaş Çarşı'da toplanan ve ellerindeki pankartla Taksim'e doğru yürüyüş yapmak isteyen Umut-Sen üyesi bir grubun geçişine polis izin vermedi.Öte yandan, Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki kutlamalara katılmak için sahil yolunda yürüyüş yapan "Partizan" isimli gruba, açılan yasa dışı pankart nedeniyle polis müdahale etti. Polis, direnen gruba karşı biber gazı kullandı. Bu sırada gruptakilerin saldırdığı polis otobüsünün camları kırıldı. Polis, pankartlara el koydu.Güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklardaki bariyerler akşam saatlerinde kaldırıldı.İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen İşçi sendikası üyesi binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteri yürüyüşüne katıldı.İspanya'nın önde gelen sendikaları, Avrupa Birliği ortalamasına kıyasla düşük olan maaşların enflasyona paralel olarak artmaması halinde "sosyal çatışma" uyarısında bulundu.Ülke genelinde 70'ten fazla yürüyüş düzenlendi. Sendikalar ayrıca İspanya'nın dört günlük çalışma haftasına geçmesine yönelik teşvikleri de övdü.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 1 Mayıs'ta Koblenz kentinde Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) düzenlediği etkinliğe katıldı.Başbakan Scholz, ekonomik olarak özel bir durumda bulunduklarını belirterek, Almanya'da uzun yıllar, belki de on yıldan fazla bir süre boyunca işsizlikle mücadele etmek zorunda kalınmayacağını kaydetti.Gelecekte şirketlerin yeterli kalifiye eleman bulmasının sağlanması gerektiğini ifade eden Scholz, "Bazıları işçi eksikliğinin geleceğin büyük bir sorunu olduğunu söylüyor. Endişe duyanlara buna karşı ne yapılabileceğine ilişkin reçetelerimiz olduğunu söylemek istiyorum." dedi. Kalifiye işçi sorununun azaltılması için daha fazla mesleki eğitim verilmesi gerektiğini belirten Scholz, şirketlere, gençlere meslek eğitimi sunma çağrısında bulundu.Alman Haber Ajansı'nın haberine göre, etkinliğe katılan bazı kişilerin Scholz'u yuhaladığı ve ıslıkladığı ifade edildi.DGB’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki merkezi kutlaması Köln kentinde yapılırken diğer eyaletlerde de etkinlikler düzenledi.Başkent Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde "Kesintisiz dayanışma" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Stuttgart kentinde düzenlenen bir gösteride aşırı sol grupların sis bombası attığı, polisin de göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandığı kaydedildi.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında 1 Mayıs nedeniyle özel olarak toplanan bakanlar kurulu, işçilik maliyetine ilişkin geçici vergi indirimleri öngören ve işçi ailelere yönelik destek içeren bir paketi onayladı. Sendikalar ise hükümetin bu paketindeki düzenlemelerin geçici olmasını eleştirdi.Ülkenin önde gelen işçi sendikaları, İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), İtalyan İşçi Birliği (UIL) ve İtalyan İşçiler Birliği Konfederasyonu (CSIL), geleneksel 1 Mayıs yürüyüş ve mitinglerini ülkenin güneyindeki Potenza kentinde düzenledi.Mitingde, İtalya'da Anayasa'nın kabulünün 75. yıl dönümüne atıfta bulunularak, "İtalya, çalışma üzerine kurulu demokratik bir cumhuriyettir" maddesi üzerinde çalışma hayatının önemi vurgulandı.İngiltere'de binlerce kişi kentin sembol mekanlarından Trafalgar Meydanı'nda buluştu.Sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında bir araya gelen binlerce kişi, kortej halinde meydana doğru yürüyüş yaptı.Demir Yolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT), Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), oyuncuların ve sanatçıların bağlı olduğu Equity sendikası gibi kuruluşların "Zenginler dışında herkes" sloganıyla kentin Clerkenwell bölgesinde yaptığı toplanma çağrısı üzerine ana yürüyüş kolu burada oluştu.Buradan yaklaşık 3 kilometrelik mesafedeki Trafalgar Meydanı'na yürüyen kalabalık adil çalışma şartları, enflasyon üzerinde zam talepleri ve hayat pahalılığını dile getiren sloganlar attı.