Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 5 yıl sonra asgari ücret zamlandı... Kademeli geçiş nasıl olacak? /12 Kasım 2020 11:50

Almanya'da 5 yıl sonra asgari ücret zamlandı... Kademeli geçiş nasıl olacak?

Almanya'da hükümet ile Asgari Ücret Komisyonu'nun üzerinde anlaştığı yeni asgari ücret 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek. Anlaşmaya göre asgari ücret kademeli olarak 1 Temmuz 2022'ye kadar saati 9,35'den 10,45 euroya çıkacak.

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Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil asgari ücretin 2021 yılının ocak ayından itibaren 9,50, 6 ay sonra 9,60, 1 Ocak 2022’de 9,82'ye ve 1 Temmuz 2022’den itibaren 10,45 euro olacağını açıklamıştı.

Almanya'da en son 2015'te yürürlüğe giren asgari ücretin saati 8,50'den 9,35 euroya çıkarılmıştı.

Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg.

Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada bin 656 euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.

Türkiye'de 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 (12 Kasım 2020 tarihi itibariyle yaklaşık 315 euro); net ise 2 bin 324 TL olarak belirlendi.

Avrupa'da en düşük asgari ücret 213 euro ile Arnavutluk’ta. Bu ülkeyi Bulgaristan (312), Karadağ (331), Sırbistan (343) ve Letonya (430) izliyor.
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