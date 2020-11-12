Amerika'ya yeni S-400 mesajı

SAMANYOLUHABER- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'e dair endişelerini ele almaya hazır olduklarını, ancak sistemin planlandığı gibi kullanılmaya devam edeceğini söyledi.





Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin müzakerelerinden önce komisyon üyelerine bazı başlıklarda bilgi veren Akar, S-400'ü diğer Kuzey Atlantik İttifakı Antlaşması (NATO) üyeleri nasıl kullanıyorsa Türkiye'nin de aynı şekilde kullanacağını söyledi.





Akar, sistem kontrol ve hazırlık safhalarının planlandığı gibi ilerlediğini vurgulayarak, "ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35 taarruz uçaklarının uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır." ifadelerini kullandı.





Akar, Türkiye'nin Ege Denizi'nde karasularına, Doğu Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapsedilme çabalarına karşı duracağının altını çizdi.





O TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ





Akar'ın tekrarladığı ortak çalışma grubu teklifi daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından "Yeni nesil F-35 taarruz uçaklarının kodları ile S-400'ün aynı tarafta olması mümkün değil. Dolayısı ile teknik heyet söz konusu bile olamaz." denilerek reddedilmişti.





ABD Temsilciler Meclisi ile Senato oy birliği ile Türkiye'ye S-400 müeyyide kararı almış, ancak Başkan Donald Trump bu kararı onaylamamıştı.





Müeyyidelerde ilk adım olarak Türkiye F-35 taarruz uçağı programından çıkarılmıştı.