Almanya'da 9 Euro’luk bilet tuttu... Sonrasında ne olacak?

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, eylül ayında sona erecek 9 Euro’luk biletlerden sonra yıl sonunda veya 2023’ün başında yine bir ucuz bilet uygulamasının mümkün olduğunu söyledi. Kasım ayına kadar 9 Euro’luk biletle ilgili mevcut verilerin sürecin değerlendirilmesi için hazır olacağını belirten Wissing, şöyle konuştu: “Elimizde kasım ayına kadar, ‘Bu biletle ilgili deneyimler neler? Fiyatın rolü nedir? Kolay kullanım veya Almanya çapında geçerlilik nasıl bir rol oynuyor?’ gibi sorulara yanıtlar olacak. Konuyla ilgili pek çok söylenti var ancak gerçekten somut olarak durum nedir, bilmiyoruz. Bunun için geniş çaplı değerlendirme sonuçlarına ihtiyacımız var.”











BÜTÇEYE UYAN BİR MODEL OLMALI

Almanya’da, haziran ve ağustos ayları arasında geçerli 9 Euro’luk Bilet sonrasında ne olacağıyla ilgili bir devam bilet modeli için, ‘365 Euro’luk yıllık bilet’ veya ‘69 Euro’luk aylık bilet’ gibi bazı öneriler mevcut. Ancak asıl konu, bu biletlerin nasıl finanse edileceği. Federal hükümet 9 Euro’luk bileti yaklaşık 2.5 milyar Euro ile finanse ediyor. Henüz yeni bir çözüm taahhüdünde bulunmak istemeyen Wissing, “Federal eyaletlerin bütçelerine ve ayrıca federal hükümetin bütçesine uyan bir modele ihtiyacımız var. Birkaç hafta içinde masaya bir teklif koyabildiğimizi ve dijital bilet sunabildiğimizi gördük. Bu açıdan bu sefer de hızlı geçiş yapılabileceği konusunda iyimserim” diyerek federal ve eyalet hükümetleri arasında seri şekilde bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı.