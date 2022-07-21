Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 9 Euro’luk bilet tuttu... Sonrasında ne olacak? /21 Temmuz 2022 09:31

Almanya'da 9 Euro’luk bilet tuttu... Sonrasında ne olacak?

Haziran ayı başında, güncel ekonomik gelişmeler doğrultusunda vatandaşların sırtındaki ekonomik yükü hafifletme amacıyla 3 aylık süre için ‘9 Euro’luk bilet’ uygulamasına geçildi. Hükümet, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ucuz bilet uygulamasının devamı yönünde istek ve beklentilerin artması üzerine yeni çözümler üzerinde duruyor.

SHABER3.COM

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, eylül ayında sona erecek 9 Euro’luk biletlerden sonra yıl sonunda veya 2023’ün başında yine bir ucuz bilet uygulamasının mümkün olduğunu söyledi. Kasım ayına kadar 9 Euro’luk biletle ilgili mevcut verilerin sürecin değerlendirilmesi için hazır olacağını belirten Wissing, şöyle konuştu: “Elimizde kasım ayına kadar, ‘Bu biletle ilgili deneyimler neler? Fiyatın rolü nedir? Kolay kullanım veya Almanya çapında geçerlilik nasıl bir rol oynuyor?’ gibi sorulara yanıtlar olacak. Konuyla ilgili pek çok söylenti var ancak gerçekten somut olarak durum nedir, bilmiyoruz. Bunun için geniş çaplı değerlendirme sonuçlarına ihtiyacımız var.”


BÜTÇEYE UYAN BİR MODEL OLMALI
Almanya’da, haziran ve ağustos ayları arasında geçerli 9 Euro’luk Bilet sonrasında ne olacağıyla ilgili bir devam bilet modeli için, ‘365 Euro’luk yıllık bilet’ veya ‘69 Euro’luk aylık bilet’ gibi bazı öneriler mevcut. Ancak asıl konu, bu biletlerin nasıl finanse edileceği. Federal hükümet 9 Euro’luk bileti yaklaşık 2.5 milyar Euro ile finanse ediyor. Henüz yeni bir çözüm taahhüdünde bulunmak istemeyen Wissing, “Federal eyaletlerin bütçelerine ve ayrıca federal hükümetin bütçesine uyan bir modele ihtiyacımız var. Birkaç hafta içinde masaya bir teklif koyabildiğimizi ve dijital bilet sunabildiğimizi gördük. Bu açıdan bu sefer de hızlı geçiş yapılabileceği konusunda iyimserim” diyerek federal ve eyalet hükümetleri arasında seri şekilde bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da 9 Euro’luk bilet tuttu... Sonrasında ne olacak? Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:01:05