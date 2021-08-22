Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da anket sürprizi /22 Ağustos 2021 14:35

Almanya'da anket sürprizi

Almanya’da federal Meclis seçimlerine yaklaşık bir ay kaldı. Seçimler yaklaştıkça Birlik Partileri’ndeki (CDU/CSU) düşüş devam ediyor.

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Atağa geçen ve son anketlerde Yeşiller Partisi’ni geçerek ikinci sıraya yükselen Sosyal Demokrat Parti (SPD) son yapılan ankette ise Birlik Partileri ile eşit oranda oy aldı.

Hürriyet'te yer alan haberde, INSA kamuoyu yoklama şirketi tarafından yapılan son ankete göre Birlik Partileri bir önceki haftaya göre üç puan kaybederek yüzde 22’ye geriledi. Bu, Birlik Partileri’nin, Insa tarafından yapılan anketlerde aldığı en düşük oy anlamına geliyor.
 
Olaf Scholz / SPD

Olaf Scholz’un başbakan adayı olduğu SPD oylarını artırmaya devam ediyor. Bir önceki hafta yüzde 20 oy alan SPD oylarını iki puan artırarak yüzde 22’ye yükseldi. Ankette Yeşiller Partisi de yüzde 17’ye düştü. Annalena Baerbock’un yeşiller partisin başbakan adayı olarak açıklanmasından sonra partinin oyları yüzde 27’lere kadar yükselmişti. Insa’nın anketinde Liberal Parti FDP, yüzde 13, aşırı sağcı parti AfD ise oylarını bir puan artırarak yüzde 12’ye yükseldi. Sol Parti ise yüzde 7 oy alabildi.
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