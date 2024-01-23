Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağ partinin hazine yardımı kesildi; Gözler Afd de /23 Ocak 2024 18:59

Almanya'da aşırı sağ partinin hazine yardımı kesildi; Gözler Afd de

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisine yönelik devlet yardımının kesilmesine karar verdi. Benzer bir tartışma, kamuoyu yoklamalarında oy artışını sürdüren aşırı sağcı AFD için de gündemde.

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Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, daha önce Ulusal Demokratik Partisi (NPD) olarak bilinen aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisine yönelik devlet yardımının iptali için yapılan başvuruyu görüştü.

Anayasa Mahkemesi, partiye devlet yardımının durdurulmasına hükmetti.

Die Heimat’ın en az 6 yıl boyunca devletten para yardımı alamayacağı, vergiden muaf tutulmayacağı ifade edildi.

Partinin sadece özgür demokratik temel düzeni reddetmekle kalmadığı, buna karşı mücadele etme eşiğini de aştığına dikkat çekildi.

HAKKINDA KAPATMA DAVASI AÇILMIŞTI
Ulusal Demokratik Partisi (NPD) hakkında 2017 yılında kapatma davası açılmış, ancak Federal Anayasa Mahkemesi partinin anayasaya aykırı hedeflerine ulaşabilecek kadar güçlü olmadığı gerekçesiyle talebi reddetmişti. NPD daha sonra ismini "Die Heimat (Vatan)" şeklinde değiştirmişti. Federal Meclis, Federal Konsey ve federal hükümet 2019 yılında Die Heimat’a yönelik devlet yardımının iptali için başvuruda bulunmuştu.

2022 itibarıyla yalnızca 3 bin civarında üyesi bulunan Neo Nazi eğilimlere sahip Die Heimat Partisi, en son 2020 yılında devletten yaklaşık 370 bin 600 euro yardım almıştı.

Almanya’daki siyasi partiler, seçimlerde aldıkları oy oranına göre devlet yardımı alabiliyor.

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