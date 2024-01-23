Oscar'da Oppenheimer rüzgarı!

2024 Oscar Ödülleri’ne aday gösterilen filmler bugün TSİ 16.30’dan itibaren açıklanmaya başlandı. Geçen yıl gişelere damga vuran Oppenheimer, En İyi Yönetmen dahil 13 dalda aday gösterildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre şimdiye kadar açıklanan adaylar şu şekilde:





EN İYİ FİLM:

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest





EN İYİ KADIN OYUNCU:



Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Poor Things





EN İYİ ERKEK OYUNCU:

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - The Holdovers

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction





EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU:

Emily Blunt — “Oppenheimer”

Danielle Brooks — “The Color Purple”

America Ferrera – “Barbie”

Jodie Foster — “Nyad”

Da’Vine Joy Randolph — “The Holdovers”





EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU:

Sterling K. Brown — “American Fiction”

Robert DeNiro – “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr. — “Oppenheimer”

Ryan Gosling — “Barbie”

Mark Ruffalo — “Poor Things”





EN İYİ YÖNETMEN:

Justine Triet — “Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese — “Killers of the Flower Moon”

Christopher Nolan — “Oppenheimer”

Yorgos Lanthimos — “Poor Things”

Jonathan Glazer — “The Zone of Interest”





EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI:



The Fire Inside - Flamin’ Hot

I’m Just Ken - Barbie

It Never Went Away - “American Symphony”

Wahzhazhe (A Song For My People) - Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? - Barbie





EN İYİ KOSTÜM TASARIMI:

“Barbie”



“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”





EN İYİ UYARLAMA SENARYO:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest





EN İYİ ÖZGÜN SENARYO:

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives





EN İYİ KISA ANİMASYON:

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

Our Uniform

Pachyderme

“War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”





Da’Vine Joy Randolph performansıyla Altın Küre ve Eleştirmenlerin Tercihi ödüllerine de aday gösterilmişti.







Poor Things, Holdovers ve Killers of the Flower Moon filmlerinin de pek çok kategoride aday gösterilmesi bekleniyor.





En iyi oyuncu kategorisinde ise Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr ve Da'Vine Joy Randolph’un adaylığı tahmin ediliyor.





HANGİ FİLMLER YARIŞIYOR?

En fazla kategoride aday gösterilen filmin, Emily Blunt ve Cillian Murphy’nin rol aldığı Oppenheimer olması bekleniyor







Birkaç yıl önce yapılan ve daha fazla filmin aday gösterilmesine olanak sağlayan bir değişiklikten sonra artık en iyi film kategorisinde hep 10 aday yer alıyor.





Bu yıl Oppenheimer, Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon ve The Holdovers’ın aday gösterileceği tahmin ediliyor.





Anatomy of a Fall, Maestro, The Zone of Interest, Past Lives ve American Fiction da adı geçen diğer filmler arasında.





HANGİ OYUNCULAR YARIŞIYOR?

Maestro yıldızları Carey Mulligan ve Bradley Cooper’ın en iyi kadın ve erkek oyuncu alanlarında aday gösterilmesi bekleniyor







Geçen yıl çekişmenin düşük olduğu en iyi aktör dalında bu yıl pek çok sağlam performans var.







Noel tatilinde ailelerinin yanına dönmeyip okulda kalan öğrencilerden sorumlu bir öğretmeni canlandırdığı The Holdovers’taki performansıyla Paul Giamatti favorilerden biri.





Cillian Murphy Oppenheimer’daki, Bradley Cooper ise Maestro’daki rolleriyle büyük ihtimalle aday gösterilecek.





Rustin filmiyle Colman Domingo ve American Fiction filmiyle de Jeffrey Wright adaylar arasında yer alabilir.





Bu yıl en iyi aktris kategorisi de aynı derecede çekişmeli.





Killers of the Flower Moon filmindeki rolüyle Lily Gladstone favoriler arasında.





Poor Things yıldızı Emma Stone’un da, bir bebeğin beyninin nakledildiği yetişkin bir kadını canlandırdığı sıra dışı performansıyla aday olması bekleniyor.





Sandra Hüller ise eşini öldürmekle suçlanan bir kadını canlandırdığı Anatomy of a Fall filmiyle aday olabilir.





YÖNETMENLER

Anatomy of a Fall’um yönetmeni Justine Triet, Altın Küre ödülleriyle







Bu yıl Killers of the Flower Moon filmiyle Martin Scorsese ve Oppenheimer filmiyle Christopher Nolan’ın aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.





Barbie filmiyle Greta Gerwig ve Poor Things filmiyle Yorgos Lanthimos da en iyi yönetmen kategorisindeki adaylar arasında yer alabilir.





Son üç yılda bu ödül iki defa kadın yönetmenlere gitti. Öte yandan geçen yılki adayların da tümü erkekti.





NASIL İZLENEBİLİR?

Adaylar Akademi’nin internet sitesi ve YouTube sayfasında açıklanacak.





Ödül töreni ise 10 Mart’ta düzenlenecek.