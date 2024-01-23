Skandal iş birliğini Ortaylı doğruladı: İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye gönderecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi üç gün önce kabul etmişti. Görüşmede Afrikalı göçmenlerin ele alındığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.







Meloni'nin İstanbul gezisine eşlik eden isim ise Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.







İtalya Başbakanı Giorgia Meloni' Kapalıçarşı'da eşlik eden tarihçi, Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı Habertürk yayınında İtalyan basınında çıkan ve Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmek istendiğine yönelik iddiaları doğruladı.





Ortaylı, göçmen anlaşması iddialarına dair şunları söyledi:



"Çok önemli bir tezleri var. Afrikalı göçmenler İtalya'yla, bize gelecekmiş. İtalya'nın doğru, yabancı kaldıracak bir yapısı yok. Ne mekanı yeter ne hizmetleri yeter ne kaynakları. O çok açık. Ama zaten bizde yeterince var. Zenciler üzerine yazılan bazı mesajları okudum, felaket. Fransa'nın güney sahillerinde, Almanya'nın en 'faşo' yerlerinde falan böyle şeyler yazılmaz. Çok ayıp bir şey, utandım. Çiğ et yiyen, afedersiniz sokaklarda işeyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var, İnşallah onları göndermezler."







İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi.





Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Meloni'ye, Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' ifadesinin, konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Bu ifade, Ortaylı'nın, Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın, bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın, sosyal medyada dolaşan 'Faşist Meloni' ve 'Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği' yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."