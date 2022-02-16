Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağa karşı yeni eylem planı /16 Şubat 2022 07:26

Almanya'da aşırı sağa karşı yeni eylem planı

Aşırı sağı "demokrasi önündeki en büyük tehlike" olarak tanımlayan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağla mücadeleyi güçlendirmek için yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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Almanya'nın Hanau kentinde dokuz kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının kurbanları ölümlerinin ikinci yılında çeşitli anma törenleri ile anılırken Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili İçişleri Bakanı Nancy Feaser'dan aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadeleye ilişkin yeni bir eylem planı hazırlandığı açıklaması geldi.

Federal İçişleri Bakanı Feaser, Federal Meclis'te yaptığı ilk konuşmada söz konusu eylem planının Nisan ayındaki Paskalya Yortusu'na kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Bakan, "Halle, Hanau, Walter Lübcke ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) saldırılarıyla aşırı sağ şu anda demokrasi önündeki en büyük tehlike. Bu tehlike çok sayıda kişi tarafından uzun bir süre görmezden gelindi" diye konuştu.

Aşırıcılık kaynaklı şiddetin "ürediği ortamın kurutulması için" nefret ve nefret söylemine karşı önlemler alındığını belirten Bakan, aşırılık yanlılarının mali kaynaklarının takip edilmesi ve kurutulmasının da hedeflendiğini söyledi.

Bakan ayrıca, silah yasasının sertleştirilmesinin planlandığını vurguladı. Bild am Sonntag gazetesine plan ile ilgili açıklamalarda bulunan Feaser, "Kararlı bir şekilde silahları ellerinden alacağız" dedi. Sadece aşırı sağa karşı değil her tür aşırılık yanlısına karşı mücadele etmek istediğini belirten İçişleri Bakanı, "Şiddetin, tehdidin ve tacizin her türünü tamamen reddediyorum" ifadelerini kullandı.

11 Mart "Terör Kurbanlarını Anma Günü" olacak

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser ayrıca, 11 Mart'ın Almanya'da da "Terör Kurbanlarını Anma Günü" ilan edileceğini açıkladı.

11 Mart, İspanya'da 11 Mart 2004'te 193 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından Avrupa Birliği (AB) tarafından "Terör Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.

Almanya'da 1990 yılından 2021 yılına kadar en az 213 kişinin aşırı sağ kaynaklı şiddet olayları sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
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