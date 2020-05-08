Almanya'da bulaşma oranı yeniden yükselişte

Almanya’da Corona virüsü salgınına yakalananların sayısındaki artış son 24 saatte de sürdü. Salgına yakalananların sayısı 1209 artışla 169 bin 430 kişiye yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı da 147 kişi artarak, 7 bin 398’e ulaştı. Bin 800 kişinin iyileşmesiyle, birlikte hastalığı atlatanların toplam sayısı da 141 bin 700’e çıktı. Bulaştırma katsayısı ise son verilere göre 0,71 oldu. Bu da koronavirüslü her on kişinin yaklaşık olarak yedi kişiye virüsü bulaştırdığı anlamına geliyor.





Yeni vaka ve ölü sayısının geride kalan günlerde yeniden artması tedirginliğe yol açarken, uzmanlar söz konusu sayıları tehlikeli bir tırmanışın işareti olarak yorumluyor ve virüse karşı alınan önlemlerin çok erken gevşetildiğini öne sürüyor. Yapılan yorumlarda, Merkel hükümetinin önlemlerden bunalan toplumdan ve sanayi çevrelerinden gelen tepkileri frenleyebilmek için önlemleri tahminlerden daha hızlı gevşetmeye gittiği vurgulanıyor. Ülkede, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla neredeyse tüm kısıtlamalar kaldırıldı ya da gelecek günlerde kaldırılacak.





Bu arada korona krizinin ekonomiye verdiği zarar her geçen gün daha da netleşiyor. Almanya’nın dış ticaretinde Mart ayında, Şubat ayına kıyasla yüzde 7,9 oranında gerileme yaşandığı, bunun geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5’luk azalma anlamına geldiği bildirildi. Ekonomistler, Alman ekonomisinin 2.Dünya Savaşı sonrası dönemdeki en ağır resesyona gireceğini iddia ederken, ekonominin bu yıl Corona virüsü krizi nedeniyle yüzde 8,4 küçülebileceğini belirtiyorlar.