Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da bulundu: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma /14 Temmuz 2020 21:56

Almanya'da bulundu: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma

İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde özellikle ABD ve İngiltere'nin bombardımanına maruz kalan Almanya'da patlamamış bir bomba bulundu.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Almanya'nın Köln kentinde inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Almanya'da Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zollstock semtinde bulunan Amerikan yapımı darbeli patlayıcıya sahip 50 kilogram ağırlığındaki bombanın yarın imha edilmesi planlanıyor. 

Bomba imha ekiplerinin incelemesi sonrası bombanın zarar gördüğü için sökülerek etkisiz hale getirilemeyeceği, o yüzden kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmesinin planlandığı ve bunun için yarına kadar gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Bombanın bulunduğu bölgedeki 300 metrekarelik yarıçapta yaşayan 2 bin 300 kişiye dağıtılan mektupta, yarın bomba imha çalışmaları esnasında herkesin tahliye edileceği bildirilerek, uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Covid-19 salgını da dikkate alınarak başka yerlere gitmek yerine, gerekli önlemler alınarak geçici olarak oluşturulan kontrol noktasında toplanması önerildi.

Bu çerçevede Covid-19 belirtisi gösteren ya da karantinada olanların ise yetkilileri uyarması istendi.

Bölgede yarın trafikte önemli aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların telefonla belediyeyi arayarak detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.
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