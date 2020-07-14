Macron'dan Türkiye ve Rusya ile ilgili 'Akdeniz' açıklaması

AB acilen bir Akdeniz politikası oluşturması gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Türkiye'ye atıfta bulunarak bölgenin kaderinin diğer ülkelerin eline bırakılmaması çağrısı yaptı.





Türkiye'ye Libya ve Doğu Akdeniz'deki izlenen politikalar hakkında sert eleştiriler getiren Macron, Fransız Devrimi'nin yıldönümü vesilesiyle ordu mensuplarına hitap etti.





Avrupa'nın Akdeniz'deki jeopolitik konularda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savunan Macron, "Avrupa'nın Akdeniz’deki jeopolitik meselelere el atması, 'başka güçlere bırakmadan' kendi kaderini yönetmesi son derece büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. Le Monde gazetesi, Macron'un açıkça dile getirmemesine rağmen 'başka güçler' tabiriyle Rusya ve Türkiye'yi kast ettiğini yazdı.





Çok sayıda kriz faktörünün bir araya gelmesi nedeniyle Akdeniz'in önümüzdeki birkaç yıl içinde sorun teşkil etmeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Macron, Rusya ve Türkiye'nin güçlü konumda olduğu Libya'daki duruma ve Türkiye, İsrail, Mısır veya Yunanistan gibi birkaç ülkenin enerji kaynaklarını kontrol ettiği Akdeniz'deki gerilimin uzun yıllar boyunca giderek katlanacağını savundu.





Macron, Akdeniz'de 'yeni güçlerin oyunlarına' dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa, Akdeniz'deki rolünü ve yerini safça davranmadan ve rehavete mahal vermeden yeniden tanımlamalıdır. Akdeniz'de bizler olmadan kalıcı bir barış sağlanamaz. Geleceğimizin başka güçler tarafından inşa edilmesini kabul edemeyiz. AB acilen bir Akdeniz politikası oluşturmalı."





Libya'daki durum hakkındaysa bu ülkedeki istikrarın Avrupa ve Sahel için önemli olduğunu kaydeden Macron, "Bu nedenle ateşkesin sağlanması amacıyla derhal müzakerelere ve siyasi diyaloğa başlama çağrısı yapıyorum. Büyük miktarlardaki silah ve paralı asker sevkiyatına son verilmeli" diye ekledi.