Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 'çocuklarda keskin vaka artışı' uyarısı /18 Mart 2021 11:43

Almanya'da 'çocuklarda keskin vaka artışı' uyarısı

Almanya'nın Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı olarak hizmet veren Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "15 yaş altında vaka sayılarının keskin bir şekilde arttığını" açıkladı.

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Deutsche Welle'nin haberine göre, Wieler, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen B.1.1.7 varyantın kreş ve anaokullarındaki vaka sayılarındaki artışta etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre, vaka sayıları 0-4 yaş arası çocuklarda yüzde 111, 5-9 yaş arasında yüzde 130 artarken, 10-14 yaş arasında ise yüzde 77 artış tespit edildi.

Aşılanan gruplarda ise vaka sayısında düşüş gözleniyor. 90 yaş üstünde vaka sayısı yüzde 45 azalırken, 85-89 yaş arasında yüzde 37 ve 80-84 yaş arasında yüzde 20 azalma söz konusu.

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