Almanya'da 'çocuklarda keskin vaka artışı' uyarısı

Deutsche Welle'nin haberine göre, Wieler, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen B.1.1.7 varyantın kreş ve anaokullarındaki vaka sayılarındaki artışta etkisi olduğunu sözlerine ekledi.







Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre, vaka sayıları 0-4 yaş arası çocuklarda yüzde 111, 5-9 yaş arasında yüzde 130 artarken, 10-14 yaş arasında ise yüzde 77 artış tespit edildi.





Aşılanan gruplarda ise vaka sayısında düşüş gözleniyor. 90 yaş üstünde vaka sayısı yüzde 45 azalırken, 85-89 yaş arasında yüzde 37 ve 80-84 yaş arasında yüzde 20 azalma söz konusu.



