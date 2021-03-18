Samanyolu Haber /Ekonomi / Çip karaborsaya düştü: Otomotivciler üretimi arka arkaya durduruyor /18 Mart 2021 11:27

Çip karaborsaya düştü: Otomotivciler üretimi arka arkaya durduruyor

Çin Yarı İletkenler Endüstrisi Birliği dünyada benzeri görülmemiş bir çip kıtlığı yaşandığını açıkladı. Dünya otomotiv devleri de birbiri ardına üretimi durdurmak zorunda kalırken Oyak Renault'un ardından Tofaş da çip tarafında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretimine ara veriyor. Şirketten yapılan açıklama göre üretim 19 Mart-5 Nisan arası duracak.

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Dünyanın en büyük yarı iletken ithalatçısı Çin'de yerli üretim çok kısıtlı bir seviyede bulunuyor. Bu da ülkenin bilgisayar ve akıllı telefon gibi ürünleri üretirken büyük ölçüde dışa bağımlı kalmasına neden oluyor. 
Çip kıtlığı otomotiv sektörünün de belini büküyor.

"Volvo çip kıtlığı nedeniyle üretimini yavaşlatıyor"

Çinli otomotiv devi Geely'nin sahibi olduğu Volvo küresel yarı iletken işlemci çip noksanlığı nedeni ile Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otomobil üretimini azaltacağını ya da askıya alacağını duyurdu. İsveçli şirket kıtlığın yılın ikinci çeyreğinde daha da "kritik" hale geleceğini belirtirken Volkswagen'in sahibi olduğu kamyon markası Scania bu ayın başında çip kıtlığı nedeni ile üretimi durdurmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.

Renault'un ardından Tofaş

Türkiye'de ise Oyak Renault'un ardından Tofaş da çip tarafında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretimine ara veriyor. Şirketten yapılan açıklama göre üretim 19 Mart-5 Nisan arası duracak. Dünya'da yer alan habere göre; şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "Bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurt dışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir." dedi.

Açıklamaya göre, kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Şirketin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecek.
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