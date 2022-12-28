Almanya'da Covid-19 tartışmaları yeniden alevlendi





Ancak, Berlin'deki Charite hastanesinde viroloji profesörü Christian Drosten'in açıklamaları, kalan kuralların yerinde olup olmadığı konusunda yeni bir tartışmaya yol açtı.





Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki üç partili koalisyonun en küçüğü olan Hür Demokratlar uzun zamandır mümkün olan en az kısıtlama için baskı yapıyor.





Hür Demokrat bakanın bu açıklamalarına koalisyonun iki merkez sol ortağından tepki geldi.

Ülkede salgının en yoğun olduğu dönemde getirilen kısıtlamaların büyük bir kısmı kaldırıldı, ancak diğer Avrupa ülkelerinin aksine, uzun mesafeli tren ve otobüs seyahatlerinde maske takma zorunluluğu devam ediyor. Doktor muayenehanelerinde de maske zorunluluğu bulunuyor, ayrıca hastanelere ve huzurevlerine girmek için hala maske ve negatif test isteniyor.Euronews'in duyurduğu habere göre, Toplu taşımada maske kullanımına ilişkin kurallar konusunda uygulamalar eyaletten eyalete değişiyor. 16 eyaletin bazıları maske zorunluluğundan vazgeçti, bazılarında da Covid-19'a yakalananların kendini evde izole edilmesini gerektiren kuralları kaldırdı.Prof. Dorsten Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada "Bu kış SARS-COV 2 ile ilk endemik dalgayı yaşıyoruz; benim değerlendirmem, bununla birlikte pandeminin sona erdiği yönünde." diye konuştu.Bu konudaki tek çekincesinin büyük bir yeni mutasyon olduğunu belirten Dorsten "Ancak şu anda bunu da beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Hür Demokrat Partili Adalet Bakanı Marco Buschmann viroloğun görüşlerini sosyal medyadan paylaşarak konuyu gündeme getirdi.Prof Dorsten'in pandemi sırasında en temkinli bilim insanlarından biri olduğunu belirten Buchmann "Şimdi vardığı sonuç şu: Pandemi sona erdi. Endemik bir durumdayız. Siyasi bir sonuç olarak, son korona koruma tedbirlerini sona erdirmeliyiz." dedi.Buschmann yasanın durumun sonbaharda beklenenden daha iyi olması halinde federal kısıtlamaların 7 Nisan'da planlanan sona ermesinden önce kaldırılmasına izin verdiğini söyledi ve "Şimdi durum bu." diye yazdı.Koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Partili Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Aşman dpa haber ajansına yaptığı açıklamada Drosten'in bunu istemediğini belirterek "Tüm önlemlere derhal son vermek pervasızlık olacaktır" dedi.Örneğin huzurevlerindeki en savunmasız kişilerin hala korunmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Lauterbach, sağlık sisteminin şu anda çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle karşı karşıya olduğu yüke işaret etti ve "Hastaneler dolu, personel aşırı yüklü, ölüm oranı normalden yüksek ve kış henüz bitmedi." diye konuştu.Koalisyonun üçüncü ortağı Yeşiller'in de kısıtlamaların tamamen kaldırılması için erken olduğu görüşünde olduğu bildiriliyor.