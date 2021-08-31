Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da enflasyon: Yıllık %3.9 oldu /31 Ağustos 2021 12:55

Almanya'da enflasyon: Yıllık %3.9 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda yüzde 3.8 olan yıllık enflasyon, ağustosta piyasa beklentilerini aşarak yüzde 3.9 oldu.

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Enflasyona ilişkin beklenti ağustosta yüzde 3.8’de kalması yönündeydi. Enflasyon, 2 aydır Aralık 1993’ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise değişmedi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 12.6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4.6 ve hizmetlerde yüzde 2.5 oldu.

Almanya’da AB uyumlu öncü TÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda da yüzde 3.4 yükseldi. Almanya’da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için yüzde 2’ye yakın hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti. Analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik darboğazları ve ham madde fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti. Almanya’da hükümet, salgın kaynaklı önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek için KDV indirimine gitmişti. Buna göre, 1 Temmuz-31 Aralık’ta yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16’ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7’lik KDV oranı da yüzde 5’e düşürülmüştü. Ülkede enflasyon, en son Aralık 1993’te yüzde 4.3’e ulaşmıştı.

 
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