Samanyolu Haber /Spor / Kastamonuspor sel felaketi sebebiyle ligden çekildi /31 Ağustos 2021 12:52

Kastamonuspor sel felaketi sebebiyle ligden çekildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kastamonuspor, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle bu sezon ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada, "Kastamonu'nun afet bölgesi ilan edilmesi üzerine kulüp yönetimi olarak TFF'ye tüm haklarımızın saklı kalması kaydıyla 2021-22 sezonuna katılmama başvurusunda bulunmak zorunda kaldık. Ancak TFF nezdinde ne böyle bir toplantı oldu ne de böyle bir karar tarafımıza ulaştı. Konu ile ilgili resmi gelişmeler yaşandıkça resmi hesabımızdan gerekli duyurular yapılacaktır." denildi.

Kastamonuspor geçtiğimiz sezon yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 36 puanla 17. sırada yer almıştı.
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