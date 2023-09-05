Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da gençler 23,8 yaşında anne-baba evinden ayrılıyor /05 Eylül 2023 14:07

Almanya'da gençler 23,8 yaşında anne-baba evinden ayrılıyor

Almanya'da gençlerin anne-baba evini terk etme yaşı 2022'de ortalama 23,8 oldu. AB genelinde ise kuzey ve güney ülkeleri arasındaki belirgin fark dikkat çekiyor.

SHABER3.COM

Gençler kendi ayakları üzerinde durmak ya da üniversite eğitimine başlamak üzere anne-baba evinden ayrılıp "yuvadan uçarken" yetişkinlik yolunda ilk adımı da atmış oluyor. Ancak gençlerin evden ayrılma yaşı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde önemli farklılıklar gösteriyor.

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre Almanya'da gençlerin evden ayrılma yaşı, 2022 yılında ortalama 23,8 olarak kaydedildi. Avrupa İstatistik Dairesi'nin (Eurostat) verilerine dayandırılan raporda, erkeklerin anne-baba evinde daha uzun kaldığı ortaya çıktı. Ortalama olarak kadınlar evden 23 yaşında ayrılırken erkeklerde evden ayrılma yaşının 24,5'i bulduğu görüldü.

İstatistiklere göre 2022 yılında 25 yaşında olup ailesinin yanında yaşayanların oranı yüzde 27,3 olurken 30 yaşındakilerde bu oranın yüzde 9,2'ye gerilediği belirtildi.

Kuzey ve güney ülkeleri arasında belirgin fark
AB'ye üye 27 ülkedeki duruma bakıldığında kuzey ve güney ülkeleri arasındaki fark dikkat çekiyor. Finlandiya'da gençlerin evden ayrılma yaşı 21,3 iken Hırvatistan'da 33,4'ü buluyor. Yine kuzey ülkelerinden İsveç'te 21,4, Danimarka'da 21,7 yaşında gençler evden ayrılıyor. Yuvadan uçma yaşı güney ülkelerinden Slovakya'da 30,8, Yunanistan'da 30,7, İspanya'da 30,3, İtalya'da ise 30.

Evden ayrılma yaşında AB ortalaması ise 26,4. Tüm AB ülkelerinde kadınların aile evini erkeklerden daha önce terk ettiği göze çarpıyor.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da gençler 23,8 yaşında anne-baba evinden ayrılıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaþ uçaðý yanlýþlýkla Rus kentini bombaladý

Rus savaþ uçaðý yanlýþlýkla Rus kentini bombaladý

Starship'i taþýyan yeni dev roket, ilk test uçuþunda patladý

Starship'i taþýyan yeni dev roket, ilk test uçuþunda patladý

AKP plakalý çakarlý lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: Terörist

AKP plakalý çakarlý lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: Terörist

Enes Kanter Freedomdan Kanada hükümetine teþekkür

Enes Kanter Freedomdan Kanada hükümetine teþekkür

ABD'de yürekleri aðýza getiren olay

ABD'de yürekleri aðýza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabý çok konuþulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabý çok konuþulacak

Kýlýçdaroðlundan yeni video: Kürtler

Kýlýçdaroðlundan yeni video: Kürtler

Erdoðan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltýna almýþlar

Erdoðan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltýna almýþlar

Ýstiðna Ruhu ve Özlenen Günler

Ýstiðna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:12:25