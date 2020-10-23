Almanya'da koronavirüs aşısı merkezleri kuruluyor

Almanya, koronavirüs aşısının gelecek yılın başlarında bulunacağından yola çıkarak ülke çapında aşı merkezleri kurulması için hazırlıklara başladı.







Bild gazetesinin haberine göre federal hükümet eyalet yönetimlerine bu hafta gönderdiği mektupta, 10 Kasım tarihine kadar aşı merkezi kurulmasını istedikleri yerlerin adreslerini göndermesini istedi. Ülke çapında 60 merkezin kurulması planlanıyor. Aşının eksi 78 derece depolanması gerektiği ve aile doktorlarının muayenehanelerinde buna uygun ekipman bulunmadığı için özel aşı merkezlerinin kurulmasının zorunlu olduğu belirtiliyor.





Spahn: Aşılama altı ay alır





Sağlık Bakanı Jens Spahn ise toplumun çoğunluğunun aşılanmasının en az altı ay süreceğini tahmin ediyor. Spiegel'e bir açıklama yapan Spahn, aşı hazır olur olmaz "altı ya da yedi ayda aşı olmak isteyenlerin büyük bir kısmı aşılanabilir" şeklinde konuştu. Spahn koronavirüs aşısının mecburi olmayacağını da sözlerine ekledi.





Öte yandan aşı geliştirme çalışmaları tüm dünyada hızla devam ederken halihazırda 40'tan fazla aşının klinik testleri yapılıyor.





Almanya'da günlük yeni vaka sayıları iki gündür 11 binin üzerinde. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) açıklamasına göre son 24 saat içinde koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 11 bin 242. Perşembe günü bu sayı 11 bin 287 olarak açıklanmıştı. Buna göre Almanya'da koronavirüse yakalananların toplam sayısı 403 bin 291 olarak kayıtlara geçti. Virüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 kişi artarak 9 bin 954'e yükseldi.





Bu arada, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Almanya'da günlük yeni vaka sayısının 20 bine yükselmesi halinde ekonomik ve toplumsal hayatın kısıtlanmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Bu sayıların durumun kontrolden çıkmış olduğu anlamına geleceğini belirten Montgomery, "O durumda sağlık daireleri açısından enfeksiyon zincirlerini takip etmek ve kırmak mümkün olmayacak ve ikinci bir kapanma tehlikesi baş gösterecek, çünkü virüs başka şekilde frenlenemeyecek" söyleminde bulundu.