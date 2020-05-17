Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da maske takmayanlara 18 bin euro ceza /17 Mayıs 2020 17:03

Almanya'da maske takmayanlara 18 bin euro ceza

Almanya'da polis farklı kentlerde düzenlenen korona önlemlerini protesto gösterilerinde kurallara uymayan yüzlerce kişiye ceza kesti. Sadece Stuttgart'ta maske takmayanlara 18 bin euro ceza kesildi.

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Almanya'da çok sayıda kentte bu hafta sonunda da korona önlemlerini protesto edenler gösterilerde bir araya geldi. Gösterilerde binlerce polis görev yaparken kurallara uymayanlara ceza kesildi. Stuttgart'ta düzenlenen korona önlemlerini protesto gösterisine 5 bin kişi katıldı. Katılımcı sayısının beklenenden yüksek olması sebebiyle ikinci bir alan daha gösteri için tahsis edildi. Stuttgart'ta gösteriye katılmak için tramvaya binen ve bu sırada maske takmayanlara polis toplam 18 bin euro ceza kesti. Stuttgart'ta toplu taşıma araçlarında maske takmamanın cezası 300 euro.

Münih'te 10 bin yerine bin kişi

Münih'te ise belediye korona önlemlerini protesto gösterisine bin kişinin katılmasına izin verdi. Organizatörler gösteriye 10 bin kişinin katılmasını talep etmişti. Polis gösterinin alanın dolması üzerine sonradan gelen 2 bin 500 kişinin gösteriye katılmasına izin vermedi. Bu sırada sosyal mesafe ya da hijyen kurallarını ihlal edenlere ceza kesildi. Gösteride toplam bin polis görev yaptı.

Başkent Berlin de gösteri düzenlenen kentler arasındaydı. Burada toplam 19 gösteri düzenlendi. Polis her bir gösteriye katım sayısını 50 kişi ile sınırlı tuttu. Frankfurt, Nürnberg, Leipzig ve Bremen de protesto gösterileri düzenlendi. Alman medyasında yer alan haberlerde Halle kentindeki gösteri sırasında Alman İkinci Televizyon Kanalı (ZDF) ekibine bazı gösterilerce sözlü sataşmada bulunulduğu, polisin olaya müdahale ettiği bildirildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan aşırı sağ uyarısı

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Thomas Haldenwang aşırı sağcıların korona önlemlerini protesto gösterilerini kullanabileceği uyarısında bulundu. Welt am Sonntag'a konuşan Haldenwang, "İnternette propaganda, komplo teorileri ve yanlış haberlerle başlayanlar, şimdi gerçek dünyaya taşınıyor" dedi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı aşırı sağcıların güncel durumu tıpkı mülteci krizinde olduğu gibi kullanmalarından kaygı duyduğunu söyledi.
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