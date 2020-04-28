Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da maske yasağı başladı, araç kullanırken dikkat! /28 Nisan 2020 10:38

Almanya'da maske yasağı başladı, araç kullanırken dikkat!

Almanya’nın 12 eyaletinde daha salgına karşı tedbir olarak maske takılması mecburi hale geldi.

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Uygulama eyaletlere göre farklılık gösterse de toplu taşıma araçları, taksiler, doktor muayenehaneleri, marketler, mağazalar gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske takılması mecburi olacak. 

Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletinde uygulama geçen hafta başlamıştı, Schleswig-Holstein eyaletinde maske takma mecburiyeti 29 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. 

Tıbbi maskelerin yanı sıra kumaştan dikilmiş maskeler, eşarp veya atkı bağlamak da mümkün.  

ARABA KULLANIRKEN MASKE TAKMAK SUÇ!

Uygulama büyük ölçüde başarı ile uygulanıyor. Ancak hükûmet yetkilileri bir konuda uyarıyor. 

İçişleri Bakanı Peter Beuth, "Kanunen bir motorlu taşıt kullanan herkes, yüzünü artık tanınmayacak şekilde örtmemeli." diyerek sürücüleri uyardı.  

2017 yılı ekim ayında güncellenen trafik yönetmeliğine işaret eden bakan bu kuralı belki toplu taşıma kullananlar için esnetebileceklerini de söyledi  Bakan, "Ancak normal araç kullananlar için araç kullanırken açıkça maske takmak suç. Polis elbette müdahale ederek." dedi. 

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI ELEŞTİRDİ

Almanya’da haftalardır süren tartışmaların ardından eyalet yönetimlerinin maske takma mecburiyet getirmesi eleştirilere de yol açtı. 

Alman hükûmetinin bütün vatandaşlara FFP2 tipi tıbbi koruyucu maske sağlaması gerektiğini belirten Dünya Tabipler Birliği Başkanı Ulrich Montgomery zamanında bu tür maskeleri temin etmeyen hükûmeti ihmalkârlıkla suçladı.

Montgomery, kumaş maske ve maske olarak kullanılacak eşarplara dair kuşkularını da tekrarladı. Bir kumaşın virüsleri engellemeyeceğini belirten Montgomery uygun bir şekilde kullanılmazlarsa virüsün çoğalabileceği ikazında bulundu.
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