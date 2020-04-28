Samanyolu Haber /Gündem / SMS'le bağış toplayan devletten dolar basan devlete yardım /28 Nisan 2020 10:51

SMS'le bağış toplayan devletten dolar basan devlete yardım

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

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ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderildi.

Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

SMS'LE PARA TOPLAYAN DEVLETTEN DOLAR BASAN DEVLETE YARDIM

Türkiye'de devlet 'biz bize yeteriz' kampanyası çerçevesinde vatandaştan SMS veya havale yoluyla bağış topluyor. Virüsle mücadele için halka 2 Trilyon dolar dağıtma kararı alan ABD'ye yardım edilirken Türkiye'de pandemiden zarar gören piyasaya AKP 15 milyar dolarlık paket açıklayabilmişti.
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