Normalleşme için bir kritik adım daha: Wuhan civarındaki turistlik alanlar açılıyor

Çin’de Koronavirüs'ün ilk çıktığı yer olan Wuhan şehrinin de içinde bulunduğu Hubei eyaletinde radikal kararlar alınmaya devam ediyor.





Eyalette Korona salgınının kontrol altına alındığının duyurulmasının akabinde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.





Birçok iş kolunda faaliyetler başlarken, eyalet yönetimi bir karar daha aldı.





Covid-19 salgınından sonra kapatılan 266 büyük A Sınıfı turistik merkez yeniden açıldı. Eyaletteki turizm alanlarının yüzde 63,2'si ediyor.

Bununla birlikte, Wuhan'ın önemli bir turistik cazibe merkezi olan Sarı Vinç Kulesi hâlâ kapalı.









Ayrıca Turizm Bakanlığı mayısta başlayacak geziler için bazı tedbirler de aldı. Tüm yeniden açılan turistik noktaların ziyaretçi sayısı kapasitenin yüzde 30'u ile sınırlandırıldı.





Turistik alanlarda sadece salgın yayılmasını önlemek için açık alanlar açılacak ve turistlerin resmi web sitesinde, akıllı telefon uygulamasıyla veya telefonla önceden bilet rezervasyonu yapması istenecek.





Bakanlık yetkilileri turistlik alanlarda girişler, ana güzergâhlar ve turistik mekânlardaki yemek alanları da dahil olmak üzere bir çok yerin daha sıkı kontrol edileceğini, sosyal mesafeye uyulmasını sağlayacaklarını söyledi.