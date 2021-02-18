Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da mutant virüs hızla yayılıyor: %22'ye ulaştı /18 Şubat 2021 12:42

Almanya'da mutant virüs hızla yayılıyor: %22'ye ulaştı

Almanya’da daha bulaşıcı olan yeni tür Coronavirus vakaları artıyor. Sağlık Bakanı, İngiltere mutasyonunun toplam vakalar içindeki oranının yüzde 22’ye yükseldiğini açıkladı.

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Mutasyona uğramış yeni Coronavirus türleri Almanya'da hızla yayılıyor. Robert Koch-Enstitüsü (RKI) ilk kez İngiltere’de rastlanan mutasyona uğramış yeni Coronavirus türü B.1.1.7 varyantının Almanya'nın bütün eyaletlerinde görüldüğünü ve bu yılın başından beri toplam 4 bin 71 vakada tespit edildiğini açıkladı. RKI, virüsün Güney Afrika mutasyonunun ise 341 vakada tespit edildiğini kaydetti.

Almanya'da Coronavirus salgınıyla mücadeleden sorumlu olan kurum RKI, farklı gözlem ve bildirim sistemlerinin mutasyon türlerini tespit etmekte yetersiz kaldığına dikkat çekti.

VAKALARIN YÜZDE 22'Sİ İNGİLTERE MUTASYONU

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da İngiltere mutasyonunun toplam vakalar içindeki oranının son iki hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'ye yükseldiğini açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Alman Bakan Çarşamba günü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İngiltere mutasyonunun Almanya'da kısa sürede egemen tür haline gelebileceğini, Güney Afrika türünün ise toplam yeni vakaların yüzde 1,5'unu teşkil ettiğini belirtti.

Spahn, "Mutasyonları göz önünde bulundurduğumuzda, yavaş yavaş kısıtlamalardan vazgeçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

İngiltere mutasyonunun, mutasyon geçirmemiş koronavirüse göre en az yüzde 35 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Mutasyonlar önlemlerin gevşetilmesi konusunda büyük bir risk olarak görülüyor. Almanya'da salgınla mücadele kapsamında kısıtlamalar 7 Mart'a kadar uzatılmıştı.

Almanya, Çarşamba günü verilerine göre son 24 saat içinde 7 bin 556 vaka kaydedildi, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 350 bini aştı.
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