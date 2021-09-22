Almanya'da rehine krizi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Greding kasabası yakınlarındaki otoyolda yabancı plakalı otobüste bir silahlı kişinin 3 kişiyi rehin almasıyla başlayan rehine krizi, polis ekiplerinin kişiyi gözaltına alması ile son buldu.





Almanya’nın Bavyera eyaleti orta Frankonya bölgesinde Greding kasabası yakınlarındaki A9 otoyolu üzerindeki yabancı plakalı otobüste silahlı bir saldırganın yolculardan 3 kişiyi rehin alması üzerine kriz yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olay yerine polis ve anti terör ekipleri sevk edildiği ve otoyolun her iki istikametinin trafiğe kapatıldığı kaydedildi.





Yürütülen çalışmaların ardından kişinin gözaltına alındığını belirten polis, olay yerinde ise kişinin kullandığı silaha ulaşılamadığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.





Polis, "Şu ana kadar bir silah bulunamadı. Otobüs halen aranıyor. Olay yerinde adli inceleme yapılıyor" ifadelerini kullandı.