Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da tam kapanma önlemleri uzatıldı /05 Ocak 2021 21:27

Almanya'da tam kapanma önlemleri uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen eyalet başbakanları yürürlükteki kapanma önlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Sosyal temas da ciddi şekilde sınırlandırılacak.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanı bugün düzenledikleri toplantıda Aralık ortasından bu yana yürürlükte olan tam kapanma önlemlerini ele aldı. Toplantıda, 10 Ocak'a kadar geçerli olan önlemlerin 31 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Önlemlerin uzatılması ile hastaneler üzerindeki yükün hafifletilmesi ve yüksek enfeksiyon sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Karar metnine göre, federal hükümet ile eyalet yönetimleri sosyal temasın ciddi ölçüde sınırlandırılması üzerinde de uzlaştı. Karar doğrultusunda, aynı evde yaşayanlar dışarıda sadece bir kişi ile buluşabilecek, ancak bu kişi değişiklik gösterebilecek.

Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde dolaşıma da sınırlama getirilecek. Yeni önlemlere göre, bu bölgelerde kişiler geçerli bir nedenleri olmadığı sürece sadece evlerinin 15 kilometre uzağına kadar gidebilecek.

Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi ve Covid-19'a bağlı ölü sayısının da yükselmesi nedeniyle 16 Aralık'ta temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı. Okullar ve ana okulları kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas da dışarıda en fazla beş kişi ile sınırlandırılmıştı.
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