Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan yeni yılda kullancıları sevindiren gelişme /05 Ocak 2021 21:03

WhatsApp'tan yeni yılda kullancıları sevindiren gelişme

Son haftalarda, bir dizi yeni özellik üzerinde çalışan WhatsApp‘ın 2021 yılında bunları devreye sokması bekleniyor.

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Yaklaşık bir aydır WhatsApp‘ın bir dizi yeni özellik üzerinde çalıştığı görüldü. Bu özelliklerden bazıları şu anda geliştirme aşamasındayken bazıları da beta biçiminde test ediliyor. 

2021’de kullanıma sunulması muhtemel 6 WhatsApp özelliği şu şekilde:

Çoklu cihaz desteği: Geçen kasım ayında beta sürümünde görülen bu özellik kullanıma sunulduğunda WhatsApp kullanıcıları aynı anda birden fazla cihazdan platforma giriş yapabilecek. Şu an yalnızca desktop ve bir mobil cihaz üzerinden girişe izin veren WhatsApp böylece üç veya daha fazla cihazdan açılabilecek. 

WhatsApp Web masaüstü uygulamasıyla arama yapma: Özelliğin kullanıma girmesiyle Windows ve macOS ile girilen masaüstü uygulamalarından sesli arama yapılabilecek.

Videoları sessize alma: WhatsApp'ta şu anda bir kişiye gönderirken veya durum güncellemesi olarak yüklerken videoları sessize alma seçeneği yok. Ancak ileride, sosyal mesajlaşma uygulamasının kullanıcıların videoyu sessize almasına izin vermesi bekleniyor.

'Daha sonra oku' seçeneği: 'Daha sonra oku' özelliğinin WhatsApp’taki mevcut 'Arşivlenmiş Sohbetler' özelliğinin geliştirilmiş bir sürümü olduğu söyleniyor. Bir sohbet daha sonra okunmak üzere seçildiğinde, WhatsApp bu sohbet için bildirim göndermeyecek. Ayrıca bu özelliğin ek olarak, 'tatil modu' seçeneği sunması da bekleniyor. 

Sigorta: Platform, bu özellik ile Hindistan'daki kullanıcılarının WhatsApp üzerinden sağlık sigortası ve emeklilik programları satın almalarının yolunu açacak. 

Kaçırılan grup aramalarına dahil olma: Bu güncelleme ile kullanıcılar kaçırdıkları grup aramalarına sonradan dahil olabilecek. Böylece artık katılımcı eklemek için grup görüşmesinin yeniden başlatılmasına gerek kalmayacak. 
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