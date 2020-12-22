Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan uyarı: ‘Durum daha da kötüye gidiyor’ /22 Aralık 2020 16:28

Almanya'dan uyarı: ‘Durum daha da kötüye gidiyor’

Robert Koch Enstitüsü’nün Başkanı Lothar Wieler halkı uyardı: “Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız.”

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Avrupa’da koronavirüsle mücadele devam ederken, Almanya’dan salgına yönelik endişe veren açıklama geldi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, başkent Berlin’de gerçekleştirdiği basın toplantısında salgınla ilgili endişelerini dile getirdi. Alman halkına çağrıda bulunan Wieler, Noel tatilinde kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. Alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalara rağmen salgının istenilen seviyeye çekilemediğini belirten Wieler, Noel tatili öncesi bu sözlerle uyardı: “Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız. Vaka sayısının azalması muhtemelen birkaç hafta alacaktır. Seyahat etmekten kaçının. Virüs, temas yoluyla yayıldığı için temastan kaçınalım. Noel’i ve yeni yıl kutlamalarını küçük aile gruplarıyla geçirelim. Hastalık belirtisi fark eden bir an önce kendini izole etmelidir.”
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