Almanya'daki darbe iddialarına Kremlin’den açıklama

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Almanya'da devleti zorla devirmeye çalıştığı iddia edilen ve Reich hareketiyle bağlantılı olan aşırı sağcı zanlılara Rusya’nın desteğine ilişkin Kremlin’den açıklama geldi.







Kremlin’den yapılan açıklamada Almanya'da darbe hazırlıklarına Rusya'nın herhangi bir müdahalesinden söz edilemeyeceği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimirti Peskov tarafından yapılan açıklamada, bunların "Almanya'nın iç sorunları" olduğu belirtilerek, Rusya’nın her hangi bir dahlinin olmasının ihtimal dışı olduğunu, Rusya'nın herhangi bir müdahalesinden söz edilemeyeceğini söyledi.





Federal Savcılık, 52 kişi hakkında 'terör örgütü üyesi veya destekçisi olma' suçlamasıyla yakalama kararı verildiğini, bunlardan 25'inin gözaltına alındığını açıkladı. İkisi Avusturya ve İtalya'da, diğerleri Almanya'da gözaltına alınan 25 kişi arasında bir Rusya vatandaşı da var.





Gözaltına alınan Vitalia B. olarak duyurulan Rusya vatandaşının Rusya Federasyonu ile müzakere etmek isteyen Prens 8. Heinrich'e Rusya temasta soru sormada yardım ettiği iddia ediliyor.





Soruşturmayı yürüten Alman savcılığına göre Rusya’nın mevcut soruşturmalara göre, temasa geçilen kişilerin talebine olumlu yanıt verdiğine dair bir gösterge yok.