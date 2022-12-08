İlk SMS'in atılmasından bu yana tam 30 yıl geçti

SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM







90'lı yıllarda, Kısa Mesaj (SMS) hayatımıza girmese, insanların herhangi bir şeye üç harfle gülebileceğini (LOL) bilemez, ve çoğu duygununnoktalama işaretleri ( :) - :/ - :P ) ve emojiler gibi tek bir görüntüye indirgendiği bir dünyada yaşayamazdık.













Mesajlaşmanın yaygın olarak benimsenmesinin öncülüğünün, popülerliğini iş adamları ve şirketler reklamları ile tanıtan BlackBerry tarafından yapıldığı aşikar.







Özellikle fiziksel olarak kullanılan klavyesi ilebir dönem insanların ceplerindeki ikinci ev anahtarları gibiydi. Nokia'nın klavyeli telefonları da bu konuda büyük bir rol oynadı.

Telefon aramalarında, karşı tarafın müsait olup olmadığının kestirilememesi SMS veya bugünün popüler 'anlık mesajlaşma' uygulamaları Whatsapp, Signal, Telegram vb''''nin kullanımını daha da yaygın hale getiriyor.





1992'DE NELER OLDU?





O zamanlar bir lüks olan cep telefonları, 25 yıl önce ne kısa mesaj gönderebiliyor ne de alabiliyordu. Bu çerçevede ilk SMS bir cep telefonundan değil, bir bilgisayardan gönderildi. Bu şerefe nail olan Vodafone teknisyenlerinin gönderdiği ilk mesajsa şuydu: "Mutlu Noeller".









Alman Federal Postası'ndan Friedhelm Hillebrand ve Fransız Telekom'dan Bernhard Ghillebaert, 1984 yılında SMS için ilk konsepti geliştiren kişilerdi. Yani SMS aslında bir Alman-Fransız ortak icadı.



SMS'in kendine kartpostal ve teleks mesajlarını örnek almıştı. Teknikerler bunları incelediklerinde, 160 karakterden kısa mesajların ne kadar da pratik olduğu sonucuna vardılar. Mesaj gönderiminde karakter üst sınırı da böyle doğdu.



Cep telefonu piyasasının 90'lı yılların ortasında patlamasıyla, servis sağlayıcılar müthiş karlar elde etti. 1996''''da Almanya'da yaklaşık 100 milyon SMS gönderilirken, 2012'de ise bu rakam tam 59 milyara ulaştı.



Almanca'da "mesaj çekmek" anlamına gelen "simsen" fiili, resmi Alman sözlüğü Duden'a da alındı.



Akıllı telefonlardaki Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları SMS'i başka bir boyuta taşırken, Facebook Messenger ve mikroblog platformu Twitter da zaman içinde SMS'in tahtına oturdu.



İnternet çağının getirdiği tüm rekabete rağmen SMS bugün hala yaşıyor. Resmi rakamlara göre, 2016'da Almanya'da tam 12.7 milyar kısa mesaj gönderildi.



Bugün internette mücadele edilmesi görece zor olan veri hırsızlığından çekinilen ABD'de hala eski moda SMS hizmetinden yararlananlar var.



iPhone ve Android telefonların SMS kültüründe spesifik bir etkisi olmasa da, bir fotoğrafla duygularımıza tercüman olan emojilerin hayatımıza hızlı bir şekilde dahil olmasına, ve büyük bir kültür değişimine sebep oldu.Telefon konuşmaları neredeyse tarihe karıştı. İnsanlar, artık telefonda konuşmak yerine neredeyse tamamen yazışmayı tercih ediyor.