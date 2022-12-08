Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Rusya’ya karşı 9’uncu ve çok sert yaptırım paketi /08 Aralık 2022 01:52

AB'den Rusya’ya karşı 9’uncu ve çok sert yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB), yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını da içeren 9'uncu yaptırım paketini hazırladı.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya karşı uygulanması planlanan 9’uncu yaptırım paketinin detaylarına ilişkin video paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya ölüm ve yıkım getirmeye devam ettiğini belirten von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları ifade etti; "Rusya’nın sivilleri ve altyapıyı hedef alarak Ukrayna’yı kış döneminde kasıtlı olarak felç etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar uygulamaya koyduğumuz 8 yaptırım paketi Rusya’nın canını acıtıyor. Bugün, 9’unu yaptırım paketiyle Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz.” 


AB’nin yaptırım listesine yaklaşık 200 kişi ve kuruluş daha eklemeyi teklif ettiklerini belirten von der Leyen, listenin, silahlı kuvvetlerde görevli subaylar, Duma ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar ve çok sayıda siyasetçiyi içerdiğini vurguladı. Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası’na tam bir işlem yasağı getireceklerini kaydeden von der Leyen, 3 Rus bankasına daha yaptırım uygulamayı teklif ettiklerini aktardı.

“RUSYA’NIN İHA’LARA ERİŞİMİNİ KESECEĞİZ”

Özellikle çift kullanımlı mallara yeni ihracat kontrolleri ve kısıtlamaları uygulamak istediklerini vurgulayan von der Leyen, bu kapsama Rus ordusu tarafından kullanılabilecek temel kimyasallar, sinir gazları, elektronikler ve bilgi teknolojisi ürünlerinin girdiğini açıkladı. “Rusya’nın her türlü dron ve insansız hava aracına erişimini keseceğiz.” diyen von der Leyen, İHA motorlarının Rusya’ya ve İran gibi bu ürünleri Rusya’ya tedarik edebilecek 3’üncü ülkelere ihracatını yasaklayacaklarını kaydetti. Rusya’nın propaganda yapmasını da önleyeceklerini dile getiren von der Leyen, 4 Rus kanalın yayınına son verileceğini söyledi.

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