Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Çin çıkışı: Nasıl bu hale geldiğini açıklasınlar /20 Nisan 2020 09:35

Almanya'dan Çin çıkışı: Nasıl bu hale geldiğini açıklasınlar

ABD’nin koronavirüsün (Covid-19) Çin’deki bir labarotuvarda çıktığı iddiasını araştırdığını açıklamasının ardından, Almanya’dan da bu yönde bir çıkış geldi.

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Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Çin yönetiminin koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini ifade etti. "Çinliler, dünya çapındaki bu krizle ilgili olarak tamamen şeffaf olmak zorunda. Özellikle de virüsün ortaya çıkışı hakkında" diyen Müller, "Virüs Wuhan kentinde ilk görüldüğü anda Çin'in konuyu uluslararası bilgi alışverişine açması gerekirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel salgına yol açan yeni koronavirüsünün (Covid-19) Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını araştırdıklarını açıkladı.

BİLİM NE DİYOR?

Bilim insanları, yeni korona virüsünün bir önceki SARS virüsünden mutasyona uğradığını belirtiyor. Araştırmalar, yeni virüsün genetik diziliminin insan yapımı olamayacağını öne sürüyor. Wuhan’daki Viroloji Enstitüsü de, virüsün laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlamıştı.
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