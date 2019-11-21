Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Erdoğan tepkisi /21 Kasım 2019 20:16

Almanya'dan Erdoğan tepkisi

Almanya ile Türkiye ilişkileri yeniden gerildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir avukatın Türkiye'de casusluk iddiasıyla tutuklanmasına tepkiler artıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın "Kabul edilemez" olarak değenlendirdiği olaya muhalefetteki Yeşiller'den de tepki geldi.

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Yeşiller Partisi meclis grubunun dış politika sözcüsü Omid Nouripour, Perşembe günü Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Yımaz S. adlı elçilik avukatının tutuklanmasını bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Berlin'in Ankara'ya "gereken cevabı" vermesi gerektiğini kaydeden Nouripour, şöyle dedi: 

"Alman Büyükelçiliği'nin güvenilir gördüğü bir kişiyi tutuklamak, Ankara'nın fitilini ateşlediği provokasyonun bir sonraki aşamasıdır. Burada diplomatik teamüllerin yanı sıra Almanya'daki yürütme organının bizzat kendisi de ihlal edilmiş oluyor." 

Yeşiller milletvekili, Alman hükümetinin Ankara'ya tepkisini sert bir şekilde iletmesi gerektiğini belirterek, "Hükümet artık tepkisini açıkça dile getirmeli ve Erdoğan'ın önüne bir dur tabelası koymalıdır" diye konuştu.

Haftalık Spiegel dergisi avukat Yılmaz S.'nin eylül ayında gözaltına alındığını duyurmuştu. Haberde, avukatın görevinin Almanya'da iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi toplamak olduğu belirtilmişti. Alman hükümetinin, avukatın tutuklanmasıyla birlikte hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu kaydedilmişti.
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