Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'dan Ford'a şok yasak /21 Mayıs 2022 13:18

Almanya'dan Ford'a şok yasak

Almanya'da mahkeme, kablosuz teknoloji patentlerinin ihlaliyle ilgili bir dava kapsamında internet bağlantısı özelliği olan Ford otomobillerine ülke çapında satış ve üretim yasağı getirdi.

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Münih Bölge mahkemesi, Japonya'nın ulusal patent lisanslama firması IP Bridge tarafından 4G mobil iletişim patentlerinin 8 sahibi adına açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Ford'un kablosuz teknoloji patentlerinin sahibi davacılarla bir anlaşmaya varmaması halinde Almanya'da araç satamayacağına veya üretemeyeceğine karar verdi.

Ford'un davacılarla bir anlaşmaya varamaması durumunda temyize tabi olan karar iki hafta içinde uygulanabilecek.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, konuya ilişkin açıklamasında, davanın nedenin uzun süreli evrim (LTE) ağları için standart temel patentlerin lisanslanması olduğunu belirtti.

Açıklamada, Alman mahkemesinin yazılı kararı henüz alınmadığı için bir değerlendirme yapılmayacağı aktarıldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e karşı da patent ihlali nedeniyle IP Bridge tarafından Münih Bölge mahkemesinde dava açılmıştı.

Volkswagen ise bir patent lisansı satın alarak davayı iptal ettirmişti.

Alman lüks otomobil üreticisi Daimler ise Nokia ve Sharp ile otomobillerinde kullanılan mobil teknoloji konusunda benzer bir patent anlaşmazlığıyla karşı karşıya bulunuyor.
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