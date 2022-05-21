Çarpıcı iddia: Erdoğan'ın 'SADAT'ı satmasının nedeni bu mu?

ERDOĞAN'IN SADAT'I SATMASININ NEDENİ BU MU?





Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'SADAT'la alakam yok' çıkışını ele aldı.Takan, Erdoğan'ın SADAT ile ilgili “Uzaktan yakından alakam yok “çıkışını hatırlatarak; "Hem de SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi bir zamanlar- uzun süre- başdanışmanlığını yapmış olmasına rağmen… Hem de ortalıkta birbirleri ile yan yana çekilmiş onlarca fotoğraf varken… Hem de Adnan Tanrıverdi’nin “TSK’da yapılmasını istediğimiz her şey yapıldı”, “Jandarma, İçişlerine bağlansın dedik oldu”, “Genelkurmay Savunma Bakanlığı’na bağlansın dedik oldu” , “Başkanlık sistemi gelsin dedik oldu” lafları arşivlerde kabak gibi dururken…" ifadelerini kullandı.Erdoğan 'Alakam yok' dedi, AKP'li vekil Meclis'te itiraf etti: 'Savunma Sanayi Başkanlığı'mız SADAT ile çalışıyor'Erdoğan 'Alakam yok' dedi, AKP'li vekil Meclis'te itiraf etti: 'Savunma Sanayi Başkanlığı'mız SADAT ile çalışıyor'Sadat yönetim kurulu üyesi canlı yayına katıldı: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, Sedat Peker'e ilişkin iddialar öne sürdü, 'Başka askeri şirketler de var' dediSadat yönetim kurulu üyesi canlı yayına katıldı: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, Sedat Peker'e ilişkin iddialar öne sürdü, 'Başka askeri şirketler de var' dediAkşener: SADAT'ın kamp fotoğraflarını gördüğümde savcıya söyledim; Kemal Bey'in ortaya koyduğu endişe ciddiye alınmalıAkşener: SADAT'ın kamp fotoğraflarını gördüğümde savcıya söyledim; Kemal Bey'in ortaya koyduğu endişe ciddiye alınmalıSADAT'ın, Müslüman Kardeşler örgütünün Türkiye’deki aparatlarından birisi olduğunu aktaran Takan, "ABD ve İsrail’in de Tayyip Erdoğan’a “Müslüman Kardeşler’den vazgeç” baskısı yaptığı dünyanın malumu… Acaba, Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yaptığı son seyahatlerde, kendisine, “Hamas’ı desteklemekten vazgeç. Artık Müslüman Kardeşler’den kesin olarak vazgeç” uyarısı yapılmış olabilir mi?.. " değerlendirmesini yaptı."Erdoğan’da bu yüzden “uzaktan yakından alakam yok” demiş olabilir mi?.." diyen Takan, "Bu sorulara dudak bükenler, Mavi Marmara olayındaki gidiş gelişleri hatırlasın!.. Erdoğan, yıllar sonra o acılı insanlara “giderken bana mı sordunuz” dememiş miydi?." diyerek sözlerini sürdürdü.