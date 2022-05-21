Samanyolu Haber /Politika / Çarpıcı iddia: Erdoğan'ın 'SADAT'ı satmasının nedeni bu mu? /21 Mayıs 2022 13:13

Çarpıcı iddia: Erdoğan'ın 'SADAT'ı satmasının nedeni bu mu?

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'SADAT'la alakam yok' çıkışını değerlendirdi.

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında  , AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'SADAT'la alakam yok' çıkışını ele aldı.

Takan, Erdoğan'ın SADAT ile ilgili “Uzaktan yakından alakam yok “çıkışını hatırlatarak; "Hem de SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi  bir zamanlar- uzun süre- başdanışmanlığını yapmış olmasına rağmen… Hem de ortalıkta  birbirleri ile yan yana çekilmiş onlarca fotoğraf varken… Hem de  Adnan Tanrıverdi’nin “TSK’da yapılmasını istediğimiz her şey yapıldı”, “Jandarma, İçişlerine bağlansın dedik oldu”, “Genelkurmay Savunma Bakanlığı’na bağlansın dedik oldu” , “Başkanlık sistemi gelsin dedik oldu”  lafları  arşivlerde kabak gibi dururken…" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'Alakam yok' dedi, AKP'li vekil Meclis'te itiraf etti: 'Savunma Sanayi Başkanlığı'mız SADAT ile çalışıyor'Erdoğan 'Alakam yok' dedi, AKP'li vekil Meclis'te itiraf etti: 'Savunma Sanayi Başkanlığı'mız SADAT ile çalışıyor'

Sadat yönetim kurulu üyesi canlı yayına katıldı: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, Sedat Peker'e ilişkin iddialar öne sürdü, 'Başka askeri şirketler de var' dediSadat yönetim kurulu üyesi canlı yayına katıldı: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, Sedat Peker'e ilişkin iddialar öne sürdü, 'Başka askeri şirketler de var' dedi

Akşener: SADAT'ın kamp fotoğraflarını gördüğümde savcıya söyledim; Kemal Bey'in ortaya koyduğu endişe ciddiye alınmalıAkşener: SADAT'ın kamp fotoğraflarını gördüğümde savcıya söyledim; Kemal Bey'in ortaya koyduğu endişe ciddiye alınmalı

ERDOĞAN'IN SADAT'I SATMASININ NEDENİ BU MU?

SADAT'ın, Müslüman Kardeşler örgütünün Türkiye’deki aparatlarından birisi olduğunu aktaran Takan, "ABD ve İsrail’in de Tayyip Erdoğan’a “Müslüman Kardeşler’den vazgeç” baskısı yaptığı dünyanın malumu… Acaba, Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yaptığı son seyahatlerde, kendisine, “Hamas’ı desteklemekten vazgeç. Artık Müslüman Kardeşler’den kesin olarak vazgeç” uyarısı yapılmış olabilir mi?.. " değerlendirmesini yaptı.

"Erdoğan’da bu yüzden “uzaktan yakından alakam yok” demiş olabilir mi?.." diyen Takan, "Bu sorulara dudak bükenler, Mavi Marmara olayındaki gidiş gelişleri hatırlasın!.. Erdoğan, yıllar sonra o acılı insanlara “giderken bana mı sordunuz” dememiş miydi?." diyerek sözlerini sürdürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı iddia: Erdoğan'ın 'SADAT'ı satmasının nedeni... Sonraki Haber >>

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Karısı ölümünü çekti!

Karısı ölümünü çekti!

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:52