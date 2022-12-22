Almanya'dan Uniper’in kurtarılmasına onay

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden doğal gaz sevkiyatını kesmesi nedeniyle zor durumda kalarak tarihinin en büyük zararını yaşayan Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı Uniper'e yönelik 34,5 milyar euro değerindeki kurtarma planını onayladı. Uniper'in Almanya tarafından yeniden sermayelendirilmesi kapsamında şirkete 8 milyar euroluk acil nakit sermaye artışı sağlanacak. Yine, 2024 yılına kadar aşamalı olarak 26,5 milyar euro ödenecek.Almanya merkezli enerji şirketine yönelik şu ana dek yaklaşık 51 milyar euroya karşılık gelen ve tamamen kamulaştırılmasıyla sonuçlanacak kurtarma operasyonu geçtiğimiz hafta AB rekabet düzenleyicilerinden izin almıştı; ancak komisyonun onayını da alması gerekiyordu.





FORTUM UNİPER HİSSELERİNİ DEVRETTİ

Öte yandan Finlandiya merkezli Fortum, Uniper'in hisselerini Almanya hükümetine satmak için yapılan anlaşmada imzaların atıldığını açıkladı. Şirket, Uniper'deki hisselerini hükümete 532 milyon dolara satacağını ve 4 milyar euroluk krediyi geri alacağını bildirdi. Almanya hükümeti, Fortum’un Uniper'deki yüzde 77,9'luk hisse payının hisse başına 1,70 euro karşılığında almak için anlaşmıştı.