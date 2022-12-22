Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Uniper’in kurtarılmasına onay /22 Aralık 2022 12:48

Almanya'dan Uniper’in kurtarılmasına onay

Almanya hükümeti, Rusya’dan ithalatın durması nedeniyle zor durumda kalan gaz ithalat şirketi Uniper’e toplam 34,5 milyar euro destek verecek.

SHABER3.COM

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden doğal gaz sevkiyatını kesmesi nedeniyle zor durumda kalarak tarihinin en büyük zararını yaşayan Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı Uniper'e yönelik 34,5 milyar euro değerindeki kurtarma planını onayladı. Uniper'in Almanya tarafından yeniden sermayelendirilmesi kapsamında şirkete 8 milyar euroluk acil nakit sermaye artışı sağlanacak. Yine, 2024 yılına kadar aşamalı olarak 26,5 milyar euro ödenecek.Almanya merkezli enerji şirketine yönelik şu ana dek yaklaşık 51 milyar euroya karşılık gelen ve tamamen kamulaştırılmasıyla sonuçlanacak kurtarma operasyonu geçtiğimiz hafta AB rekabet düzenleyicilerinden izin almıştı; ancak komisyonun onayını da alması gerekiyordu.

FORTUM UNİPER HİSSELERİNİ DEVRETTİ
Öte yandan Finlandiya merkezli Fortum, Uniper'in hisselerini Almanya hükümetine satmak için yapılan anlaşmada imzaların atıldığını açıkladı. Şirket, Uniper'deki hisselerini hükümete 532 milyon dolara satacağını ve 4 milyar euroluk krediyi geri alacağını bildirdi. Almanya hükümeti, Fortum’un Uniper'deki yüzde 77,9'luk hisse payının hisse başına 1,70 euro karşılığında almak için anlaşmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan Uniper’in kurtarılmasına onay Sonraki Haber >>

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:06