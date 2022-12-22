Doğal gaza tavan fiyat kararı Rus ekonomisine hemen yansıdı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğalgaza 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.





Karar haliyle Rusya ekonomisinde olumsuz bir etkiye neden oldu.





Petrol fiyatları sonrası darbe yiyen Rus ekonomisinde, gaz tavan fiyat anlaşı da benzer etkiye neden oluyor. Ruble şimdiden %7 değer kaybetti.





AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, Avrupa'daki enerji krizine karşı alınacak önlemleri ve ithal doğal gaza tavan fiyat getirilmesini görüşmek üzere Brüksel'de toplanmıştı.





AB ülkeleri enerji bakanları, nihayet Rus gazına bir tavan fiyatında anlaştılar. Ve hatta belirlenen tavan fiyatın, Avrupa Komisyonu'nun başlangıçta önerdiğinden önemli ölçüde düşük olduğu ortaya çıktı.





Gaz fiyatı tavanı, MWh başına 180 €, başka bir ölçümle1.000 metreküp başına yaklaşık 2.000 $ olarak belirlendi. Mekanizma 15 Şubat 2023 tarihinden sonra uygulanmaya başlayacak. Devreye alınması halinde 20 iş günü geçerli olacak. Fiyatlar üç gün boyunca 180 €'nun altına düşerse tavan fiyat kararı devre dışı kalacak. Mekanizma bir yıl için düşünüldü. Ama gerek görülürse uzatılacak.